HABER

Mühürlenen apartmanların sakinleri çaresiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ergün AYAZ-Kamera Uğur AYDIN-İZMİT-DHA İZMİT'te, yaklaşık 2 ay önce yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı.

Ergün AYAZ-Kamera Uğur AYDIN-İZMİT-DHA İZMİT'te, yaklaşık 2 ay önce yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı. 3 binada bulunan 17 dairede yaşayanlar yakınlarının yanına veya başka dairelere taşındı. Apartman sakinleri, bir çözüm bulunarak evlerine geri dönmek istediklerini söyledi. İzmit Serdar Mahallesi'nde 2 ay önce yoğun yağmur yağışlarında istinat duvarının 5 katlı apartmanın üzerine çökmesi sonucu apartman hasar görürken, toprak kayması nedeniyle apartmanın arkasında bulunan iki bina da boşaltılarak mühürlendi. 17 dairede oturan vatandaşlar akraba ve yakınlarının yanına yerleşirken, kimileri ise başka binalara taşındı. Kendisine ilik nakli yapıldığını ve komşularının evinde kaldığını söyleyen Durkadın Kamar, İlik nakli oldum ve komşunun tek göz odasında yaşıyorum. İki aydır binamıza bir çözüm bulamadılar. Eşimizin dostumuzun evinde 2 aydır kalarak perişan olduk. Bir an önce duvarın onarılmasını ve evimize geçmeyi istiyoruz. Bizim Marmara depreminde bir bardağımız bile düşmedi. Şu anda komşumuzun evinde kalıyoruz. Bize yazık değil mi Yetkililerden çözüm bekliyoruz dedi. Hanife Dilber ise evlerinin mühürlenmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Benim alzheimer hastam var ve gittiğimiz komşularımızın evinde çok mağdur olduk. Biz bu duvarın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Hastamızın yeri değiştiği için çok zorlanıyor. Belediyenin bize belli bir miktar vererek binaları yıkıp yerine yeşil alan yapılacağı konuşuluyor. Evimiz sağlam görünüyor, duvarlar yapıldığı zaman oturabileceğimizi düşünüyoruz. Duvar yapılsın bizim için yeterli. Biz burada oturmak istiyoruz diye konuştu. Yıkılan istinat duvarının yeniden yapılmasının maliyetinin yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, şöyle konuştu Kamulaştırma söz konusu. Bununla ilgili vatandaşlar belediyeyle görüşüyor. Bazı meblağlar söylediler, eğer vatandaşlar kabul ederse kamulaştırma yapılarak bölge yeşil alan olarak kullanılacak. Çünkü burada çalışma yapıldığı zaman, arkada bulunan iki binanın kayma durumu var. Risk teşkil ettiği için bu işe kimse girmek istemiyor. Vatandaş isterse kimsenin mağdur olmayacağı şekilde, buradan aldığı parayla rahatlıkla bir yerden bir daire alacak şekilde verilirse kabul edeceklerini düşünüyorum. Bu olmazsa biz duvarın yapılmasından yanayız. Vatandaş bu şekilde istiyor. Konuyla ilgili şu an beklemedeyiz

Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.