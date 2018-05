Mukabele nedir? İşte 2018 Ramazan ayında televizyonda mukabeleri saatleri (Mukabele okunan camiler)

Mukabele okunan camileri görmek için tıklayınız

TELEVİZYONLARDAKİ MUKABELE PROGRAMLARI

Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)'a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur'an âyetlerini Cibril'e okurdu. Buna "arz" denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da "mukabele" denir. Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyenler, mukabele yaparak Kuran-ı Kerim hatim sevabı kazanmak istiyorlar. Peki hangi televizyon kanalında saat kaçta mukabele programı var?

TRT Diyanet (saat: 10.30) Kanal 7 (saat 03.45) Semerkand TV (saat 14.00) TRT 1 (saat 03.55)

Kur'an, Hz. Peygamber'e âyet âyet nazil olduğundan her âyetin yeri, hangi sûrenin neresine yazılacağı Cibril (a.s) tarafından bildirilirdi. Rasul-i Ekrem de vahiy kâtiplerine bu şekilde yazdırır, hafızlar da buna göre ezberlerdi. Kur'an böyle özel bir itina ile ezberlenir ve yazılırken; Cibril (a.s) her senenin Ramazanında Rasul-i Ekrem'e gelir, nâzil olan âyetler müdârese ve tekrar arzedilmek suretiyle takrir edilirdi (Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid Terc, VII, 316).