HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mukabele nedir? İşte 2018 Ramazan ayında televizyonda mukabeleri saatleri (Mukabele okunan camiler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Mukabele, Kuran-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayında camilerde veya evlerde yapılan güzel bir gelenektir. Özellikle Ramazan ayında hafızların herkesin önünde Kuran-ı Kerim okumaları ve dinleyenlerin de onları aynı şekilde takip etmeleri ile gerçekleşir. Böylece okuyan da dinleyen ve takip eden de hatim sevabı kazanmışlar. Hangi camilerde mukabele yapıldığını ve hangi kanallarda saat kaçta mukabele programı var öğrenebilirsiniz.

Mukabele nedir? İşte 2018 Ramazan ayında televizyonda mukabeleri saatleri (Mukabele okunan camiler)

Mukabele, kelime anlamı olarak karşılaştırma, yüzleştirme, karşılık verme; aralarındaki farkı ortaya çıkarmak için metinleri mukayese etme demek olup Ramazanda hafızların cemaat huzurunda Kur'an okumalarına bu ada verilir. Edebiyat terimi olarak mukabele; aralarında tezat ve tekabül bulunan şeyleri bir ibarede bulundurma diye tanımlanmıştır. Diğer yandan "Mukabele", Kur'an tarihi ile ilgili bir terimdir. Cibril (a.s)'ın her sene Ramazan ayında gelip Kur'an'ı Hz. Peygamber (s.a.s) ile karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan ayında mukabele yapmak isteyenler, hangi camilerde veya hangi televizyon kanallarında mukabele programı var merak ediliyorlar. İşte detaylar...

MUKABELE OKUNAN CAMİLER

Ramazan ayında hangi camilerde mukabele programı var öğrenmek isterseniz aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sayfada sırasıyla ülke, şehir ilçe seçimi yaptıktan sonra faaliyet türü yazan kutudan mukabele okunan camiler seçimi yapmanız gerekiyor.

Mukabele okunan camileri görmek için tıklayınız

TELEVİZYONLARDAKİ MUKABELE PROGRAMLARI

Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)'a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur'an âyetlerini Cibril'e okurdu. Buna "arz" denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da "mukabele" denir. Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyenler, mukabele yaparak Kuran-ı Kerim hatim sevabı kazanmak istiyorlar. Peki hangi televizyon kanalında saat kaçta mukabele programı var?

  1. TRT Diyanet (saat: 10.30)
  2. Kanal 7 (saat 03.45)
  3. Semerkand TV (saat 14.00)
  4. TRT 1 (saat 03.55)

Kur'an, Hz. Peygamber'e âyet âyet nazil olduğundan her âyetin yeri, hangi sûrenin neresine yazılacağı Cibril (a.s) tarafından bildirilirdi. Rasul-i Ekrem de vahiy kâtiplerine bu şekilde yazdırır, hafızlar da buna göre ezberlerdi. Kur'an böyle özel bir itina ile ezberlenir ve yazılırken; Cibril (a.s) her senenin Ramazanında Rasul-i Ekrem'e gelir, nâzil olan âyetler müdârese ve tekrar arzedilmek suretiyle takrir edilirdi (Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid Terc, VII, 316).

Cibrilin Peygamber'e Kur'an'ı her sene muâraza etmesinin gayesi, Allah'dan Peygambere vahy ettiği Kur'an'ı kendisindekiyle karşılaştırmasıdır. Bunu da bakî kalanın kalması, nesholunanın gitmesi için bir pekleştirme, sabitliğini ebedî kılma ve bir koruma olarak yapıyordu. Bu maksat için Hz. Peygamber, ömrünün son yılı içinde Kur'an-ı Cibril'e iki defa arz etti. Cibril de Kur'an'ı onunla böylece iki kere mukabele etti.

"Mukabele", Kur'an'ın yazılması ve hafızlar tarafından ezberlenmesi dışında her sene tekrarlanan üçüncü ve önemli bir "koruma garantisi" niteliği taşımaktadır. Bu "Zikri (Kur'ân'ı) biz indirdik, O'nun koruyucusu da elbette biziz" (el-Hicr, 15/9) âyetinin Asr-ı Saâdet'te gerçekleşmiş bugün de devam etmekte olan bir mucizesinden başka bir şey değildir.

Kur'an'ın Ramazan'da nazil olması (el-Bakara, 2/185), Kur'an okumanın özellikle Ramazan'da kat kat mükâfatlandırılacağı müjdesi, müslümanların bu ayda en çok Kur'an'la meşgul olmalarına sebep olmuştur. Bu sebeple "Kur'an ayı" olan Ramazan'da cami ve evlerde "mukabele"ler okunur, hatimler yapılır.

Aslı, Cibril (a.s)'ın Kur'an'ı Hz. Peygamber'e, doğru tesbiti ve korunması için, okuması olan "mukabele", müslümanlar arasında köklü bir gelenek halinde günümüze kadar gelmiştir. Bu gelenek bugün de bütün canlılığıyla sürdürülmektedir. Kur'an okuma bilsin, bilmesin, müslümanlar dinlemek suretiyle huzur bulmakta ve sevap ummakta; okuyan hafızlar, özellikle Kur'an ezberlemeye (hıfz) çalışan genç Kur'an kursu öğrencileri de cemaat huzurunda okuyarak egzersiz yapmış olmaktadırlar. Mukabele suretiyle Kur'an okuyup dinlemenin başkalarını Kur'ân okumaya teşvik etmesi, okuyan ve dinleyenler üzerinde ruhî bir sükûnet meydana getirmesi, sevap kazandırması gibi bir çok faydası vardır. Ancak para karşılığında okumak ve okutmak caiz değildir.

Osmanlılar zamanında da özellikle ikindi namazından sonra mukabele okunurdu.

Kur'an, hükümleri öğrenilip anlaşılmak ve tatbik edilmek için gönderilmiştir. Bu bakımdan "mukabele", okunan âyetlerin kısa açıklaması yapılarak dinleyenleri bilgilendirmek açısından iyi bir fırsattır. Ehil kişiler tarafından belli bir program dahilinde bu uygulanırsa İslâmî bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine önemli katkıda bulunabilir.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
DEAŞ için roket başlığı hazırlayan şüpheli Adana'da yakalandıDEAŞ için roket başlığı hazırlayan şüpheli Adana'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mukabele Ramazan Mukabele mukabele nedir televizyonda mukabele camilerde mukabele

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

İlginizi Çekebilir

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Her güzel şeyin altında kadının imzası var

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Her güzel şeyin altında kadının imzası var

Çarpıcı araştırma! Her 3 kadından 1'i...

Çarpıcı araştırma! Her 3 kadından 1'i...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı

İstanbul iftar vakti 2018: Oruç kaçta açılacak? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İstanbul iftar vakti 2018: Oruç kaçta açılacak? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.