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Mükerrer oy kullanıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan kadın, Belçika'da oy kullanmaya giden arkadaşlarına eşlik ettiğini, burada arkadaşlarının oy pusulasıyla fotoğraf çektirdiğini, kendisinin ise İzmir'de oy kullandığını söyledi - Brüksel ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki sandık kurulu heyeti hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar nedeniyle mükerrer oy kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, Belçika'da oy kullanmadığını, arkadaşlarının oy pusulasıyla fotoğraf çektirdiğini, oyunu ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullandığını savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "seçim kanununa muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şengül E, ifadesinde, Belçika'da yaşadığını, Brüksel'de oy kullanan arkadaşlarına eşlik edip konsolosluğa gittiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı arkadaşlarının oy pusulasıyla konsoloslukta çektirdiğini ancak oy kullanmadığını öne sürdü.

Şengül E, kendisinin bir gün sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığını, burada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığını, ardından da İzmir'in Selçuk ilçesine geçtiğini ve çıkan haberler üzerine karakola gidip polise teslim olduğunu anlattı.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Belçika'da yaşayan Şengül E. isimli anne ve baba adları, doğum yerleri farklı iki vatandaşın tespit edildiğini, bunlardan birinin 17 Haziran'da saat 16.27'de Brüksel'de, diğerinin de 18 Haziran'da saat 17.16'da Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığının tespit edildiğini bildirdi.

Savcılık yetkilileri, konsolosluktan güvenlik kamerası görüntülerinin talep edildiğini, şüpheliyle ilgili incelemenin, FETÖ üyeliği de dahil her yönden sürdüğünü bildirerek, Brüksel ve Adnan Menderes Havalimanı'ndaki sandık kurulu görevlileri hakkında da görevi ihmal suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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