Mükerrer oy kullanıldığı iddiası

BERLİN (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, bir seçmenin hem Belçika’da hem de İzmir’de oy kullandığı iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir seçmenin dün sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf üzerinden ortaya atılan hem Belçika’da hem de İzmir’de mükerrer oy kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Mükerrer oy kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, şöyle devam etti:

''SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Zaten böyle bir suistimale asla müsaade edilmez."

- Hatıra fotoğrafı çektirmekten kaynaklı

Yeneroğlu, iddialara konu olan kişinin 15 Haziran tarihinde Brüksel Konsolosluk Bölgesi seçim mahalline oy kullanmaya giden bir grup arkadaşına eşlik ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: