HABER

Mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalışan Saadet Partisinin sandık görevlisi gözaltına alındı

Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalışan Saadet Partisinin sandık görevlisi gözaltına alındı.

Kentteki Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde 1057 numaralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu.

Durumu fark eden sandık başkanı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.

E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Yüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gittiYüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti
KOAH hastası kadın, 5 yıl sonra evinde oy kullandıKOAH hastası kadın, 5 yıl sonra evinde oy kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Mükerrer Oy Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.