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Mülteci botu sanıldı, FETÖ zanlıları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

Edirne'den yunanistan'a kaçak olarak giden botun alabora olması sonucu cesetleri bulunan 2'si çocuk, 3 kişiden birinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen bir kişi olduğu anlaşıldı.

Mülteci botu sanıldı, FETÖ zanlıları çıktı

Edirne'den Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kaçağın bindiği botun alabora olmasının ardından cesetleri bulunan 2'si çocuk, 3 kişiden Ayşe Abdulrezzak'ın (37), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edildiği ve adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirlendi. 1 kişinin Yunanistan'a yüzerek geçtiği saptanırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinden dün saat 05.00 sıralarında karşıya geçmek isteyen grubu taşıyan bot, alabora oldu. Askeri yasak bölgedeki olayı, nöbetçi askerler fark etti. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, nehir hattında arama çalışması başlattı. Dün öğleden sonraki arama çalışmalarında, botun devrildiği bölgeye yaklaşık 500 metre uzaklıkta 2 çocuk ve bir kadının cesetleri bulundu. Yapılan incelemede, boğularak öldüğü belirlenen kadının İzmit'te hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle öğretmenlikten ihraç edilen 'ByLock' kullancısı Ayşe Abdulrezzak olduğu belirlendi. Abdulrezzak'ın eşi Uğur Abdulzerrak ile birlikte mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile yurtd ışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Çantasından 2 çocuk kimliği çıkan Ayşe Abdulrezzak'ın eşi Uğur'un ise olay sırasında botta olup olmadığı henüz belirlenemedi.

BİR KİŞİ YÜZEREK KARŞIYA GEÇTİ

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bota bindirilerek Yunanistan'a gitmek isteyenlerin iki aile olduğunu ve onlara 3 Pakistan uyruklu şüphelinin kılavuzluk yaparak nehir kenarına kadar getirdiğini tespit etti. Pakistan uyruklu şüpheliler gözaltına alınırken, bottan nehre düşen bir kişinin de yüzerek Yunanistan tarafına geçtiği anlaşıldı.

1 KİŞİ YÜZEREK KARŞIYA GEÇTİ, 4 KİŞİ KAYIP

AFAD Edirne ekiplerince dün sabah başlatılan ve havanın kararmasıyla sona erdirilen arama-kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Botla nehre giren ve aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu grubun 11 kişi olduğu, bunlardan 3'ünün nehir kenarında gözaltına alınan Pakistan uyruklu kılavuzlar olduğu, bir kişinin Yunanistan'a yüzerek geçtiği ve nehirde cesedi bulunan 2'si çocuk 3 kişi dışında akıntıya kapılarak kaybolduğu sanılanların 4 kişi olduğu sanılıyor.

YAKINLARI ARAMA BÖLGESİNE GELDİ

Botları devrilen iki ailenin yakınları da Edirne Meriç Nehri'ne gelerek arama çalışmalarını yakından izledi. Nehirde AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Edirne mülteci

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