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Mülteci çocuklar için şenlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile düzenlenen 'Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliği', mülteci çocuklara güzel bir gün yaşattı.

Mülteci çocuklar için şenlik

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile düzenlenen 'Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliği', mülteci çocuklara güzel bir gün yaşattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan 'Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi', mülteci çocuklar için Aziz Vukalos Kilisesi Kültür Merkezi'nde bir şenlik düzenledi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen 'Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliği'nde çeşitli atölyeler, sergiler, gösteriler ve konserler vardı. Farklı kimlik ve kültürlerde yetişen çocuklar, ayrıca yüz boyama, balon katlama, zumba ve folklör etkinlikleriyle de keyifli saatlerde geçirdi. Gün boyunca birbirleriyle temasta bulunan çocuklar, bir arada yaşamanın güzelliklerini fark etti. Şenlik programı çerçevesinde, sadece çocuklar için değil, yetişkinlere yönelik de atölyeler düzenlendi.

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