Mülteci çocukları gülümsetecek bebekler yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Ensar Vakfının gençlik yapılanması Genç Ensar Hanımlar Komisyonunun projesi kapsamında gönüllüler tarafından el emeğiyle hazırlanan oyuncak bebekler, mülteci kamplarındaki çocuklara dağıtılmak üzere Suriye'ye gönderildi.
Türkiye'de 170 şubenin ve yaklaşık 10 bin gönüllünün destek verdiği proje çerçevesinde çorap, atkı ve kazak gibi ürünlerden 8 bin 300 oyuncak bebek hazırlandı. Kolilerle paketlenen 7 bin 50 oyuncak bebek, Tuzla'daki Türk Kızılayı Lojistik Merkezinde tırlara yüklenerek Kilis'e doğru yola çıktı. Tırın Kilis'ten Suriye'nin Azez bölgesine giriş yapacağı, oyuncak bebeklerin de projeye katılan bir grup gönüllü tarafından kamplardaki çocuklara dağıtılacağını öğrenildi.
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, AA muhabirine, mülteci çocukların yüzlerinde bir nebze olsun tebessüm oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Kader, "Kamplardaki çocuklar için gönüllülerimizin yapmış olduğu el işi göz nuru bebeklerimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında çocuklarımıza göndermek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Proje vesilesiyle çocuklara dağıtılmak üzere süt, meyve suyu, kek ve şeker paketleri de hazırladıklarını kaydeden Kader, geri kalan bin 250 bebeğin de ilerleyen günlerde bölgeye gönderileceğini sözlerine ekledi.
Projenin mimarı Genç Ensar Kız Komisyonu Sorumlusu Sümeyye Soyal da Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını, mağdur olan insanların pek çoğunun kadın ya da çocuk olduğunu dile getirdi.
Soyal, "Bir çoraptan bir bebek yapmak yaklaşık 1 saati alıyor, ancak yaşattığı mutluluk paha biçilemez. Halkımız o kadar yüce gönüllü ki örgü bebeklerin yanı sıra pamuktan ve keçeden yaptıkları bebekleri de gönderdi. Türkiye'deki şubelerimiz projeye yoğun destek verdi. Projeyi ilerleyen dönemlerde de devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
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