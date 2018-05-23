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"Mülteci Hakları için Sivil ve Toplum İş Birliği" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

İGAM temsilcisi Nihal Emiroğlu: - "Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da görülüyor ki medya dili, görseller garip yansıtılıyor, veya çok bilinmiyor ki halk, toplum ve Suriyeliler üzerinde farklı algıları oluyor"

GAZİANTEP (AA) - İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ile Gazeteciler Basın Cemiyeti iş birliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle "Mülteci Hakları için Sivil ve Toplum İş Birliği" projesi açılışı yapıldı.

İGAM adına konuşan Nihal Emiroğlu, beşinci yıllarını kutladıklarını belirterek, mültecilik konusunda ortak politikalar geliştirmek ve çözüm üretmek insiyatifini alan bir araştırma merkezi olduklarını söyledi.

Suriye'deki yaşanan olayların bölgesel kriz olarak ortaya çıktığını ancak küresel bir boyuta dönüştüğüne dikkati çeken Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Mültecilerin akın akın Türkiye ve burası üzerinden Avrupa'ya gitmesi küresel bir kriz haline geldi. Bu kapsamda İGAM mülteci konusunu çok boyutlu ele alıyor ve proje yürütüyor. Medya ve sivil toplum kuruluşlarının da bir araya getirilmesi bunun bir ayağını oluşturuyor. Burada medya çok önemli bir aktör. Kitleleri harekete geçirebilme gücü olan, yönlendirme kapasitesi olan, farkındalık ve inisiyatif yaratan bir gücü var. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da görülüyor ki medya dili, görseller garip yansıtılıyor, veya çok bilinmiyor ki halk, toplum ve Suriyeliler üzerinde farklı algıları oluyor."

- "Medya dili yaralayıcı olabiliyor"

Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mesut Yücebaş ise gazetecilerin insanları ötekileştirme, dışlama niyeti olmamasına rağmen uygulama aşamasında kullandıkları dilin yaralayıcı olabileceğini ifade etti.

Bazı gazetecilerin kullandıkları dili Suriyeli mültecilere çelme takarak düşüren gazetecinin tutumuna benzeten Yücebaş, "Kimsenin kötü niyeti olmayabilir ama ufacık bir dil sürçmesi de insanları yaralayabiliyor. Trafik kazasına neden olmuş birini haberleştirirken kullanılan dil var. Suriyeli işlediği zaman muhakkak bu tanımla kullanılabiliyor. Örneğin Gaziantepli suçlu ifadesini kullanmayız. Yerleşmiş olan kalıplarla ilgili işin pratik kısmında kabullerin kendini ürettiği örneklerle karşılaşıyoruz." dedi.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt da program kapsamında medya ve STK'ların rolüne değineceklerini vurgulayarak, "Gaziantep'te 85'e yakın Suriyeli gazeteci var. Ulusal yayın yapan televizyonları var. 11 radyo ve 9 gazeteleri var. Suriyeli Gazeteciler Etik Konseyi var. Bu toplantıda bunun gözardı edilmemesi gerektiğini de görmeniz lazım. Bunların dışında Türkiye'de yaşayan Suriyeliler mülteci mi, misafir mi bu da dikkate alınıp, tartışılması gereken konu." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa'dan gazetecilerin ve kentteki akademisyenlerin de katıldığı program 2 gün boyunca seminerler ve oturumlarla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İGAM medya mülteci

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