Mülteci öğrenciler geleneksel sanatlar atölyesine katıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından, mülteci öğrenciler için geleneksel sanatlar atölyesi düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mülteci öğrencilerin sosyal ve kültürel uyumlarına katkı sağlamak ve eğitimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 30 öğrenci katıldı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, Suriye, Afganistan, Mısır ve Doğu Türkistan'dan gelen öğrenciler, "Usta ve Çırak" adlı sergiyi Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı eşliğinde gezerek, bilgi aldı.

Minyatür, ebru ve kaligrafi branşlarında atölye çalışmasına da katılan öğrenciler, geleneksel sanatları uygulamalı olarak izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, öğrencilere Türk geleneksel sanatlarını tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz burada ebru, kaligrafi ve minyatürün yapım aşamalarını da görecekler. Belki ilerde bu sanatlarda kendilerini geliştirecekler. Bu bizim için büyük bir kazançtır." diye konuştu.