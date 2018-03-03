Mülteci öğrenciler geleneksel sanatlar atölyesine katıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından, mülteci öğrenciler için geleneksel sanatlar atölyesi düzenlendi.
Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mülteci öğrencilerin sosyal ve kültürel uyumlarına katkı sağlamak ve eğitimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 30 öğrenci katıldı.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, Suriye, Afganistan, Mısır ve Doğu Türkistan'dan gelen öğrenciler, "Usta ve Çırak" adlı sergiyi Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı eşliğinde gezerek, bilgi aldı.
Minyatür, ebru ve kaligrafi branşlarında atölye çalışmasına da katılan öğrenciler, geleneksel sanatları uygulamalı olarak izledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, öğrencilere Türk geleneksel sanatlarını tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz burada ebru, kaligrafi ve minyatürün yapım aşamalarını da görecekler. Belki ilerde bu sanatlarda kendilerini geliştirecekler. Bu bizim için büyük bir kazançtır." diye konuştu.
Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Resim Öğretmeni Nursel Akkaymak da mülteci öğrencilerin zor günler geçirdiğine ve uyum süreci yaşadıklarına dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz, ülke değişikliği, yeni bir ortam ve arkadaşlar arasında kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Aslında amaç onlara bir ayna olmaktır. Onları biraz olsun motive etmenin yolunun öncelikle sanattan geçeceğine inanıyorum. Türk kültürünü en iyi sanat yoluyla tanırlar." dedi.
Suriyeli öğrenci Sidra Hammad da Türkiye'ye geldikten sonra sanatla ilgilenmeye başladığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Suriye'deki savaşta abimi kaybettim. Çok zor günler geçirdik. Türkiye’ye geldik. Hiç Türkçe bilmiyordum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. Hat sanatıyla ilgilenmeye başladım. Buraya gelmeseydim belki Suriye’de okuluma bile devam edemeyecektim. Atölye çalışması bana katkı sağladı ve sanata biraz daha yakınlaştım. Hat sanatında kendimi geliştirmek istiyorum ve Türk Dili ve Edebiyatı okumayı hedefliyorum. Bizlere bu uyum sürecinde yardımcı olan herkese teşekkür ederim."
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