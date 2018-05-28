Multinet Up'tan babalar günü kampanyası

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Babalar Günü'ne özel olarak hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde Divarese, QUE ve Network markalarında geçerli sanal Babalar Günü kartı ile her 100 TL yükleme için ekstra 20 TL kazanç sağlıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up müşterileri, bireysel sanal kart avantajlarından Babalar Günü'nde de yararlanabilecek.

Şirketin hayata geçirdiği kampanya kapsamında Babalar Günü'ne özel olarak kullanılabilecek sanal kartla, Divarese, QUE ve Network markalarında geçerli olmak üzere, her 100 TL yükleme için ekstra 20 TL kazanç elde edilebilecek.

Bireysel Multinet kullanıcıları sanal kart oluşturarak kendi bakiyesini yönetebiliyor. Sistem, kullanıcılarına birçok avantaj ve kampanyadan kazanç sağlıyor. Multinet Up'ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan mobil cüzdanı MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek mümkün oluyor.

