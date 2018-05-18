MÜMDER geleneksel iftarı

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneğinin (MÜMDER), 24.Geleneksel İftar Programında üniversitenin mezunları, öğrencileri, idari ve akademik kadrosu bir araya geldi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üyesi olduğu ve Fahri Başkanlığını yaptığı MÜMDER, Çengelköy Mehmet Çakır Spor ve Kültür Merkezinde iftar verdi.
İftar programı Filistinli bir öğrencinin ezan okuması ve ardından Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hidayet Ayan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
MÜMDER Başkanı Adem Ceylan, konuşmasının başında İsrail katliamlarında şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara ise acil şifalar diledi.
Ceylan, İslam aleminin bu yıl da ramazanı buruk karşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Siyonist terör devleti İsrail’in, Filistinli kardeşlerimizi dünyanın gözü önünde katlederek şehit etmesi hepimizi derinden yaralamış olsa da aslında bize bir şeyi de açıkça gösterdi ki biz Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik için yek vücut olmadıkça hem İsrail hem de diğer sömürgeci devletler Müslüman coğrafyaları kana bulamaya maalesef devam edecek. Bu mübarek günde niyazım odur ki Rabbim İslam coğrafyasına hakiki manada ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Bizleri her daim kardeşinin hakkını savunanlardan eylesin. 11 ayın sultanı olan bu rahmet ikliminin, başta ülkemiz olmak üzere, tüm mazlum coğrafyalarda akan gözyaşı ve kanın durmasına, yaşanan acıların dinmesine vesile olmasını, bereket ve esenlik dolu yeni bir dünyanın müjdecisi olmasını temenni ediyorum."
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat da Filistinlilere zulmün en kısa sürede bitmesi gerektiğini dile getirdi.
İftarda, derneğin yürüttüğü Hamilik Projesi kapsamında eğitim veren akademisyenlere ve projesini bitirip bu yıl mezun olan öğrencilere Arat, Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ersoy, ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz plaket takdim etti.
Bir misafire çekilişle Kudüs gezisi hediye edilen iftara, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Ayyıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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