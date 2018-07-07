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Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Mümtazer Türköne'nin de içinde yer aldığı kapatılan Zaman Gazetesi davası sonuçlandı. Mümtazer Türköne ile birlikte Ali Bulaç, Mustafa Ünal, Şahin Alpay'ın cezaları belirlendi. Peki Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı davada, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE KİMDİR?

Mümtazer Türköne, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da yüksek lisans, 1990'da doktora yaptı. 1993 yılında doçent oldu.

1980 öncesinde milliyetçi görüşleriyle tanınan Mümtazer Türköne, Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta idi. Zaman gazetesine atanan kayyum sonrası yayın hayatına yeni başlayan Yarına Bakış gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

1980 askeri darbesinden sonra tutuklanan Mümtazer Türköne Ankara Mamak Cezaevi'nde yatmıştır, bu dönemde ağır işkencelere maruz kalmıştır. Aynı zamanda 2007 yılında TRT 1'de gazeteci Emre Aköz ve spiker Tülay Tüzün ile Gündeme Dair isimli bir tartışma programı yaptı. Ayrıca gazeteci Faruk Mercan ile birlikte Endaze adlı tartışma programı da hazırladı.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul milletvekili aday adayı olmuştur ama seçilemedi.

21 Aralık 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Prof. Mümtaz’er Türköne, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilmiştir. Göreve getirildikten sonra Atatürkçülük ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından tepki alan Mümtazer Türköne, 5 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Mümtazer Türköne için 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen askerî darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mümtazer Türköne, çıkarıldığı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın amaçlarına hizmet etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Mümtazer Türköne'nin ilk eşi Doç. Dr. Mualla Kavuncu, ikinci eşi ise Özlem Piltanoğlu Türköne idi. Özlem Piltanoğlu ile de boşanmıştır.

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