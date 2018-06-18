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"Münbiç kesinlikle bölücü terör örgütünden temizlenecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "(Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması) Buralara asla toleransımız yok. Münbiç kesinlikle bölücü terör örgütünden temizlenecektir. Türkiye'yi tehdit eden ne kadar yapı varsa temizlenecektir. Bu konuda kararlılığımız kesindir"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasına ilişkin, "Buralara asla toleransımız yok. Münbiç kesinlikle bölücü terör örgütünden temizlenecektir. Türkiye'yi tehdit eden ne kadar yapı varsa temizlenecektir. Bu konuda kararlılığımız kesindir." dedi.

Zeybekci, Denizli'deki 6 yerel radyo programının ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'te devriye görevine başlamasına ilişkin Zeybekci, bu ülkenin teröre karşı kararlılığının ve gücünün yakın geçmişte gösterildiğine işaret etti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Münbiç'te de asla tolerans göstermeyeceklerini belirten Zeybekci, "Buralara asla toleransımız yok. Münbiç kesinlikle bölücü terör örgütünden temizlenecektir. Türkiye'yi tehdit eden ne kadar yapı varsa temizlenecektir. Bu konuda kararlılığımız kesindir. Müttefiklerimiz ve dostlarımız ya bizimle beraber hareket ederler ya da terör örgütleriyle beraber hareket ederler. Bizimle beraber hareket ederlerse bizim müttefikimiz ve dostumuz, terör örgütleriyle beraber hareket ederlerse bizim düşmanımızdır ve Türkiye bunun gereğini de yapabilecek güce sahiptir." diye konuştu.

Zeybekci, askerlerin Münbiç'e öğlen saatlerinde girişinin başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu devam edecek. Öncelikle Fırat'ın doğusuna bütün o unsurlar çekilecek. Ondan sonra Türkiye sınırının güneyindeki tüm tehdit unsurlarına ya biz gereğini yapacağız ya da onlar oradan çekilip gidecekler. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye gelen tehditler, bunların da gereği yapılıyor şu anda. Biz şunu söylüyoruz. Her kim ki bize tehdit savurursa, saldırıda bulunursa bizim için o ülkenin sınırı artık geçerli değildir. Biz o sınırı tanımıyoruz. O tehdit oluşan yer bizim için artık yeni sınır alanıdır. Bizim için yeni hedeftir orası. Bütün düşmanlarla bizim konuşma tarzımız sadece kahraman Mehmetçiğimizin, polisimizin, özel harekat ve kuvvetlerimizin namlularının ucu veya dipçikleriyle olur."

- Bedelli askerlik tartışmaları

Bakan Zeybekci bedelli askerlik konusunun imar affıyla uzun süredir tartıştıkları bir konu olduğunu da belirterek, "Türkiye'de 4 milyon 500 bin civarında bakaya var. Daha doğrusu bir şekilde askere gidememiş gencimiz var. Bedelli askerlik, seçimlerden sonra çok daha rahat bir ortamda ama en kısa sürede derhal değerlendirilecektir ve sonucu alınacaktır." diye konuştu.

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