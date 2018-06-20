"Münbiç takvimi tıkır tıkır işliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"nın takviminin "tıkır tıkır işlediğini" belirterek, "Şu ana kadar yol haritası güzel bir şekilde herhangi bir problem çıkmadan uygulanıyor. Biz de bunu arzu ediyoruz." dedi. A Haber yayınına konuk olan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD ile mutabık kalınan, Münbiç'in Suriye'nin geri kalan kısmı için örnek olacağı yol haritasının uygulama safhasına gelindiğini belirterek "Aşama aşama, takvim tıkır tıkır işliyor." diye konuştu. Süreci Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı ile yürüttüklerini ifade eden Çavuşoğlu, amaçlarının terör örgütü YPG/PKK'yı Münbiç'ten çıkarmak ve söz konusu örgütün elinden silahları almak olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, "Burada güvenlik boşluğu oluşturmamak için birlikte devriye gezeceğiz. Bu süreçte de yine güvenlik birimlerini ve Münbiç'i yönetecek kişileri birlikte tayin edeceğiz. Yani yerel halka teslim edeceğiz. Onları da eğiteceğiz. Münbiç'i istikrara kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Münbiç'i terk etmek zorunda kalan Türkiye'deki Suriyelileri bu bölgeye döndüreceklerini söyleyen Çavuşoğlu, göçmenlerin gerekli ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirtti. Çavuşoğlu, Münbiç modeli ile bölgenin tamamını istikrara kavuşturup güvenliği sağlayacaklarını ve bunun Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı. ABD'nin eski ve yeni yönetimlerinin terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılması konusunda verdikleri sözleri tutmadığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendisinin harekete geçmek isteyince ABD'den birlikte çalışma önerisi geldiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, bu öneriyi değerlendirdiklerini ve müzakereler sonunda sadece Münbiç değil başka meseleler üzerine de ABD ile üç tane çalışma grubu oluşturduklarını hatırlatarak, "Şu ana kadar yol haritası güzel bir şekilde herhangi bir problem çıkmadan uygulanıyor. Biz de bunu arzu ediyoruz." dedi. Türkiye'nin bu konuda çok kararlı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kararlı olduğumuzu da herkese gösterdik. Dost da gördü. Düşman da gördü. Komşularımız da müttefiklerimiz de gördü. Kararlılığımızı DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı'nda gösterdik, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla gösterdik." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bu kararlı tutumun önemli gelişmelere sebep olduğunu vurgulayarak, bazen sahada bazen de masada kazanımlarının olduğunun ve sahadaki kazanımları masada kaybetmemek gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Münbiç'te de önce diplomasi yoluyla biz bu sonuçları elde ettik. Şimdi ise sahada uygulama zamanı." ifadesini kullandı. - "Kararlıyız, Kandil'i temizleyeceğiz" Kandil'e yönelik yürütülen operasyona ilişkin, İran ve Irak'ın herhangi bir rolü olup olmadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Şu anda Irak'ın ya da İran'ın herhangi bir rolü yok. İran'dan bir iki açıklama geldi ama alt düzeyden açıklama geldi. Esasen buradaki yapılanma İran'ın ulusal güvenliği ve sınır bütünlüğü bakımından da ciddi bir risk, tehdit. Zaten Irak için keza çok büyük bir tehdit. DAEŞ ne ise PKK o. Bağdat yönetimi de bunu biliyor, Erbil yönetimi de biliyor. Erbil derken Süleymaniye'deki KYB ve Goran'ı kastetmiyorum. Onlar zaten PKK ile iş birliği içine girdiler, bedelini ödüyorlar. Kendileri de söylüyor. 'Bizim parti içinde bazıları bunları destekledi, bizim partimizi de baskı altında tutuyor, onlar yönetmeye başlıyorlar' dediler."

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve daha önce Türkiye'deki Kürtlere yönelik kurduğu baskıyı şimdi Süleymaniye bölgesinde kurmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Oradaki bazı Kürt partileri de bunlara adeta çanak tuttu ve onların şehirlere inmesini destekledi." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, Bağdat yönetiminin buna karşı olduğunu ve Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla desteklediğini bildiğini söyledi. Türkiye'nin, Irak'ın yeniden inşası için her türlü desteği verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Irak'a 5 milyar dolar kredi taahhütünde bulunulduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile kurduğu çalışma grubunun içinde Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil yönetiminin, PKK ve yöneticilerine karşı birlikte çalışacağını vurgulayarak, "PKK, hem Erbil'e hem Türkiye'ye hem de Bağdat'a ciddi bir tehdittir." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kandil'e doğru ilerleyen operasyonunun, teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi amacıyla Türkiye'nin tek başına kendi gücüyle yaptığı bir harekat olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, operasyona karşı herhangi bir direnç ya da rahatsızlık olup olmadığı sorusuna ilişkin, "Açık açık söyleyen yok. Rahatsız olanlar vardır mutlaka. Afrin'de ve diğer yerlerde orada direkt PKK, YPG diyemiyorlar da Kürtlere yönelik diyorlar. Suriye'den kaçan YPG'nin sürgüne gönderdiği 400 bin Kürt'ün hakkını niye sormuyorsun da illa PKK, YPG'yi soruyorsun? Onun hakkını niye savunmuyorsun?" ifadelerini kullandı. Harekata yönelik herhangi bir eleştiri ya da uyarının gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Zaten böyle bir şeyi biz reddederiz çünkü biz meşru hakkımızı kullanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) şartının 51. maddesini uyguluyoruz. Uluslararası hukuka uygun, BM kararlarına uygun, meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz, uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek için değil, teröristleri temizlemek için burdayız. Bu, esasen Irak'ın toprak bütünlüğü için onlara ciddi bir desteğimizdir." Çavuşoğlu, harekatın süresine ilişkin yöneltilen soruya, "Ne kadar süre alacağını, bunu sahada operasyonu yürüten arkadaşlarımızı daha iyi bilir. Kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz. Kandil'i temizleyeceğiz." yanıtını verdi.

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