"Münbiç takvimi tıkır tıkır işliyor"

Türkiye'nin, Irak'ın yeniden inşası için her türlü desteği verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Irak'a 5 milyar dolar kredi taahhütünde bulunulduğunu hatırlattı.

- Diplomatik temponun içinde seçim çalışmaları

Bakan Çavuşoğlu, seçim kampanyası sırasında da diplomasi çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Eskiden yurt dışında yoğun diplomasi içinde Antalya'daki çalışmaları yakından takip ediyorduk, ilk fırsatta da Antalya'ya geliyorduk. Bu zaten bizim Cumhurbaşkanımızın da talimatı, partimizin de anlayışı. Şimdi ise tabii kampanya zamanı, üç ziyaretim oldu. Almanya'ya, Washington'a ve Pekin'e. Bunlar da birbirinden önemli ziyaretlerdi, Münbiç yol haritası dahil." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da "vatandaşın huzuruna başı dik" bir şekilde çıktıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Antalya'ya 16 senede çok hizmet ettik Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Antalyalılar da bunun kıymetini biliyor ve her seçimde bizim oyumuzu artırdılar." dedi.

AK Parti iktidara geldiği zaman Antalya'ya 3 buçuk milyona yakın turist geldiğini, şimdi ise turist sayısının 14 milyona yaklaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, Antalya'ya yapılan ulaşım, sağlık, sosyal alanlardaki yatırımlara dikkati çekerek, "Bu, altyapısız, üst yapısız olmaz. Antalya'nın kolay ulaşılır bir şehir olması lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 16 senede adalette, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, her alanda çağ atladığını da sözlerine ekledi.