HABER

Münbiç'in en büyük aşiretinden TSK'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

Münbiç'in en büyük aşireti Elbubanna, Türk ordusunun ilçedeki varlığını desteklediğini açıkladı

ANKARA (AA) - Münbiç'in en büyük aşireti Elbubanna, Türk askerinin ilçeye girmesini desteklediklerini, ABD'den taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini bildirdi.

Elbubanna aşiretinin yayımladığı yazılı açıklamada, "ABD ve Türkiye arasında mutabakata varılan yol haritasının uygulamasını yakından takip ediyoruz. Münbiç'in en büyük aşireti olarak, Münbiç'in içinde ve dışında olan tüm mensuplarımızla ve tüm özgür aşiretler adına istikrar ve güvenliği sağlamakta ana rolü oynayacak Türk ordusunun Münbiç'e girmesini destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ABD'den tüm YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi taahhüdünü yerine getirmesi talep edilerek, bu sayede örgütten kaçan Münbiçlilerin geri dönebilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Tüm Münbiç ahalisini birleştirerek bölgeyi yöneten, özgürlükleri koruyan, özel mal mülkü muhafaza eden ve insanların özgürlük ve geleneklerine saygı duyan bir sivil yönetim kurmaya davet ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Elbubanna aşireti, YPG/PKK ihlallerine karşı birçok kez protesto düzenlemişti.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşiret münbiç

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.