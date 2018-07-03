Münbiçlilerden Türk askerine çağrı

El-Aclani, "İnşallah Türkiye’nin çabalarıyla topraklarımızı PYD ve PKK’dan temizleyeceğiz. Türkiye ile Münbiç'e güven gelecek. Yaklaşık yarım milyona zorla hükmeden (YPG/PKK) kanserden kurtulacağız. Milletin malına göz dikenlerden uzak rahat bir nefes alacağız." dedi.

Münbiçli Aclan kabilesinin Beni Sait aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Nevras Mahmut el-Hac Abdulvehhab El-Aclani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topraklarının teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinin ilçeye girmesini beklediklerini söyledi.

Suriye'nin Kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek yerlerinden edinen Münbiçler, Türkiye'nin ilçeye girmesiyle evlerine dönmeyi arzu ediyor.

ANKARA(AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilen Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesi için Türk ordusunu bekliyor.

El-Aclan, ilçenin Kandil Dağı çeteleri tarafından yönetilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Münbiç’teki varlığını destekliyoruz. Afrin ve İdlib'de olduğu gibi Münbiç’e girmelerini destekliyoruz." diye konuştu.

Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşamak zorunda kalan Münbiçlilere seslenen El-Aclan, Türk askerinin Münbiç'e girmesiyle bölgenin kalkınacağını kaydetti.

- "Münbiçliler evlerine dönecek"

Münbiç'in sevilen isimlerinden olan ve bölgede yakın zamana kadar hakimlik görevinde bulunan İbrahim El-Hacci de "İlçenin teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin girmesini bekliyoruz." dedi.

El-Hacci, Münbiç'in teröristlerden arındırılmasıyla ilçede huzurun ve istikrarın geleceğini vurguladı.

Türkiye'de yakın zamanda diğer Münbiçlilerle toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden El-Hacci, toplantılarda Münbiç'te YPG/PKK'nın ardından sivil yönetime destek olacaklarını açıkladı.

İlçenin en büyük aşireti Elbubanna, Elbu Şaban, Damalha ve Tay aşiretleri ile aşiretlerin birleşerek oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerinin Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini desteklediklerini açıklamıştı.