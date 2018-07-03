HABER

Münbiçlilerden Türk askerine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK tarafından ilçeleri işgal edilen Münbiçler, Türk ordusunun ilçeye girmesini istiyor - Münbiç'in Beni Sait aşiretinin önde gelenlerinden Nevras Mahmut el-Hac Abdulvehhab El-Aclani: - "İnşallah Türkiye’nin çabalarıyla topraklarımızı PYD ve PKK'dan temizleyeceğiz. Türkiye ile Münbiç'e güven gelecek" - "Türkiye'nin Münbiç’teki varlığını destekliyoruz. Afrin ve İdlib'de olduğu gibi Münbiç'e girmelerini destekliyoruz" -Münbiçli hakim İbrahim El-Hacci: -"İlçenin teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin girmesini bekliyoruz"

ANKARA(AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilen Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesi için Türk ordusunu bekliyor.

Suriye'nin Kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek yerlerinden edinen Münbiçler, Türkiye'nin ilçeye girmesiyle evlerine dönmeyi arzu ediyor.

Münbiçli Aclan kabilesinin Beni Sait aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Nevras Mahmut el-Hac Abdulvehhab El-Aclani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topraklarının teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinin ilçeye girmesini beklediklerini söyledi.

El-Aclani, "İnşallah Türkiye’nin çabalarıyla topraklarımızı PYD ve PKK’dan temizleyeceğiz. Türkiye ile Münbiç'e güven gelecek. Yaklaşık yarım milyona zorla hükmeden (YPG/PKK) kanserden kurtulacağız. Milletin malına göz dikenlerden uzak rahat bir nefes alacağız." dedi.

Türk askerlerinin ilçeye huzur getireceğini vurgulayan El-Aclani, "PYD'yi defettikten sonra, ilçeyi sivil yönetimle idare edeceğiz. İnsanlara hizmet edeceğiz. Eğitime, sağlığa ve hastanelere önem vereceğiz. İnşallah Münbiç Suriye'ye örnek olacak." şeklinde konuştu.

El-Aclan, ilçenin Kandil Dağı çeteleri tarafından yönetilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Münbiç’teki varlığını destekliyoruz. Afrin ve İdlib'de olduğu gibi Münbiç’e girmelerini destekliyoruz." diye konuştu.

Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşamak zorunda kalan Münbiçlilere seslenen El-Aclan, Türk askerinin Münbiç'e girmesiyle bölgenin kalkınacağını kaydetti.

- "Münbiçliler evlerine dönecek"

Münbiç'in sevilen isimlerinden olan ve bölgede yakın zamana kadar hakimlik görevinde bulunan İbrahim El-Hacci de "İlçenin teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin girmesini bekliyoruz." dedi.

El-Hacci, Münbiç'in teröristlerden arındırılmasıyla ilçede huzurun ve istikrarın geleceğini vurguladı.

Türkiye'de yakın zamanda diğer Münbiçlilerle toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden El-Hacci, toplantılarda Münbiç'te YPG/PKK'nın ardından sivil yönetime destek olacaklarını açıkladı.

İlçenin en büyük aşireti Elbubanna, Elbu Şaban, Damalha ve Tay aşiretleri ile aşiretlerin birleşerek oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerinin Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini desteklediklerini açıklamıştı.

Münbiç'i işgalinde tutan terör örgütü, Arap halk üzerindeki baskılarını sürdürüyor. Teröristler, örgüt aleyhine gösteri, yayın ve benzeri her türlü paylaşımı engelliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde, 18 Haziran'da ABD ordusu ile koordine ederek Münbiç çevresinde devriye faaliyetlerine başlamıştı.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Mahalleli, mühimmat fabrikası için ÇED toplantısı yaptırmadıMahalleli, mühimmat fabrikası için ÇED toplantısı yaptırmadı
Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
münbiç Türk Ordusu

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Mardin'de 3 yıl önce kaybolan Minik Ecrin'in ailesi: Kendi acımızı unuttuk Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz

Mardin'de 3 yıl önce kaybolan Minik Ecrin'in ailesi: Kendi acımızı unuttuk Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz

Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yükseliyor! (ÜFE/TÜFE)

Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yükseliyor! (ÜFE/TÜFE)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.