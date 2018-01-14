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Münbiç'te esnaf PYD/PKK cinayetlerine karşı kepenk indirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 52 dakika önce

- Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Münbiç esnafı, örgütün iki genç sivili işkence ederek öldürmesini kepenk kapatarak protesto etti - Terör örgütü ise protestoya destek veren bazı iş yerlerinin kepenklerini kırdı

HALEP/ANKARA (AA) - Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Münbiç'te esnaf, örgütün iki sivili işkence ederek öldürmesini protesto etmek için iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Terör örgütü PKK/PYD'nın Münbiç'te perşembe günü iki genç sivili işkence ederek öldürmesinin ardından örgüte tepki gösteren esnaf, iş yerlerinin kepenklerini kapattı.

Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri, ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kırarak yeniden açtı.

Geçen yıl 5 Kasım'da da Münbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.

- PYD/PKK 2 sivil genci işkenceyle öldürmüştü

Münbiçliler, perşembe günü PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan adlı sivillerin cesetlerini bulmuştu. Olayın duyulmasının ardından cuma namazından sonra da Münbiçli yüzlerce sivil, PYD/PKK'yı protesto etmiş, örgütün kenti terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istemişti.

PYD/PKK ise işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden onlarca üyesini Münbiç'e bugün getirerek örgüte sözde destek yürüyüşü düzenledi.

PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.

(AA)

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