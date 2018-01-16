Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık avukatları Didem Boz ve Aziz Bozdemir, esas hakkında savunma yaparak müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise dosyada mevcut deliller çerçevesinde suçun unsurlarının oluşturulduğunu belirtip sanıkların cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurları G.K, İ.K, T.K, M.D, A.B.D. ve S.A'nın "kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sanıklara verilen cezanın gelecek yaşamları üzerindeki olası etkileri dikkate alarak sanıklar hakkındaki cezayı 10'ar aya indiren mahkeme, bunun da altışar bin lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.

Site görevlisi sanıklar Ufuk Yemişçi ve Yusuf Palta'nın da "suç delillerini gizleme" suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, cezayı 10'ar aya indirdi.

SİTE GÖREVLİSİNE BERAAT

Bu cezanın da altışar bin lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, site görevlisi sanık Refik İmamoğlu'nun beraatine karar verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cezayı az bulduklarını ifade ederek, istinaf mahkemelerine başvuracağını söyledi.

AA