Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık avukatları Didem Boz ve Aziz Bozdemir, esas hakkında savunma yaparak müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise dosyada mevcut deliller çerçevesinde suçun unsurlarının oluşturulduğunu belirtip sanıkların cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurları G.K, İ.K, T.K, M.D, A.B.D. ve S.A'nın "kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Sanıklara verilen cezanın gelecek yaşamları üzerindeki olası etkileri dikkate alarak sanıklar hakkındaki cezayı 10'ar aya indiren mahkeme, bunun da altışar bin lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.
Site görevlisi sanıklar Ufuk Yemişçi ve Yusuf Palta'nın da "suç delillerini gizleme" suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, cezayı 10'ar aya indirdi.
SİTE GÖREVLİSİNE BERAAT
Bu cezanın da altışar bin lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, site görevlisi sanık Refik İmamoğlu'nun beraatine karar verdi.
Karar sonrası açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cezayı az bulduklarını ifade ederek, istinaf mahkemelerine başvuracağını söyledi.
AA
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması!
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu
Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!
Bu söz çıldırttı: Hayatın olağan akışına aykırı!
Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!
7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!
Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Okuyucu Yorumları 5 yorum