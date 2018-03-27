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Münir Özkul, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:11 | Son Güncelleme

Münir Özkul, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anıldı

İSTANBUL (AA) - Geleneksel Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Münir Özkul, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ailemizin En Güzel Sırrı" isimli tiyatro oyunu, Özkul anısına Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Salonu’nda tiyatroseverlerle buluştu.

Can Özden'in yazdığı, Selen Uçer'in yönettiği oyunda, Burak Küçükosman, Pınar Göktaş ve Münir Özkul'un kızı Güner Özkul başrolleri paylaştı.

Tek perdelik oyunda, babalarının ölümü sonrası başlamayı umdukları yeni hayat için kendi sırlarını araştıran, geçmişle ve bugünle, hayal ve gerçekle yüzleşen bir ailenin trajikomik hikayesi ele alınıyor.

Oyunun ardından sahneye çıkan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde merhum sanatçı Özkul'u saygı ve özlemle andıklarını belirterek, oyuncuları Dünya Tiyatrolar Günü’nde Büyükçekmece’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Münir Özkul tiyatro tiyatro Günü

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