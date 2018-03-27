Münir Özkul Dünya Tiyatrolar Günü’nde unutulmadı

Büyükçekmece Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi Münir Özkul’u andı.

Kültür ve sanat etkinliklerini tüm hızıyla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü’nde Münir Özkul anısına “Ailemizin En Güzel Sırrı” isimli tiyatro oyununu Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşturdu. Can Özden’in yazdığı, Selen Uçer’in yönettiği, Burak Küçükosman, Pınar Göktaş ve Münir Özkul’un kızı Güner Özkul’un başrollerini paylaştıkları oyun izleyiciden büyük ilgi gördü.

“Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz”

Babasının ölümü sonrası, başlamayı umdukları ’yeni hayat’ için, kendi sırlarını araştıran, geçmişle ve bugünle, hayal ve gerçeklerle yüzleşen bir ailenin trajikomik hikayesini anlatan tek perdelik oyun sonunda sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde merhum sanatçı Münir Özkul’u bir kez daha saygı ve özlemle andıklarını belirterek, “Ailemizin En Güzel Sırrı” isimli oyunun oyuncularını Dünya Tiyatrolar Günü’nde Büyükçekmece’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sancar, konuşmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı tarihçi ve yazar Sacide Bolcan ile birlikte günün anısına oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.