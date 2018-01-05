MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un cenazesi evden çıkarıldı. Özkul'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Görüntü Dökümü:
-Cenazenin çıkışı
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