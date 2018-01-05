Türk sineması, sanat dünyası ve sinema sevenler, çocukluğu Münir Özkul'un filmleri ve karakterleri ile geçenler bugün acı bir haber aldılar. Usta oyuncu Münir Özkul 93 yaşında yaşamını yitirdi. Münir Özkul Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biriydi. Hababam sınıfının Mahmut hocasından, Bizim Aile'nin Yaşar Ustası'na kadar pek çok sevilen karaktere hayat vermiştir. Kariyerinde yüzlerce filmi, tiyatro oyunları ve ödülleri olan Münir Özkul'un son yolculuğuna uğurlanmasına pek çok seveni ve hayranı katılacak. Peki Münir Özkul'un cenazesi ne zaman hangi camiden kalkacak? Öncesinde bir tören yapılacak mı?

MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, usta sanatçının, 7 Ocak Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı: Pazar günü Muhsin Ertuğrul'da tören olacak arından Teşvikiye'de cenaze namazı olacak.

Güner Özkul, gözleri dolarak, "Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağolsun bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.