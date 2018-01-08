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Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, cuma günü hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un da rol aldığı Neşeli Günler ve Gülen Gözler gibi filmlerin "kadına şiddeti meşru gören canileri yaratan iklimin birer parçası" olduğunu öne sürdü.

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Alçı, "Bu gerçeği adımın Nagehan olduğu kadar net şekilde biliyor ve görüyorum" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'nın, "Münir Özkul filmleri nostaljisi ve Dilek Yardım" başlıklı yazısı şöyle;

Türkiye medyası, geçtiğimiz hafta bir erkek vahşeti hadisesiyle dehşete kapıldı. Hemen akabinde ise başka bir gelişmeyle hüzünlenerek bu kez de nostalji duygularına sürüklendi.

Birinci olay, Maltepe’de iki küçük çocuğun, annelerine sistematik şiddet uygulayan babaları tarafından vahşice öldürülmesiydi. Diğeri ise efsane sanatçı Münir Özkul’un ölümü.

İki minik kızını iki minik tabutun içinde büyük acılarla uğurlayan Dilek Yardım’ın durumu özellikle biz kadınları çok üzdü ve yaraladı. Eminim bu haberi okuyan her Türkiye kadını bir an için bile olsa kendini Dilek’in yerine koydu ve o boğulma hissini yaşadı. Ben bu hadise üzerine okumayı ve düşünmeyi bir süre başaramadım. Kahroldum, reddettim, lanet ettim...

ERKEKLER ANLAYAMAZ

İstedikleri kadar empati yapsınlar, erkekler bizlerin bu duygularını anlayamazlar. Mümkün değil, Dilek Yardım’ın yaşadıklarını hissedemezler. Birbirimizden nefret bile etsek biz kadınlar bazı ortak duygularda birleşiriz.

Fakat bu müşterek hislerde birleşen bizler, zihniyet yapılarımızı hep “erkek ideolojileri” ve “erkek anlatıları” şekillendirdiği için, erkeklerin ideolojik kavgalarında kadınlar olarak yedek lastik olmayı çoğu zaman farkında bile olmadan kabulleniriz.

HEPİMİZ KÖLEYİZ

Dilek Yardım’lar madden ya da manen öldürülmeye devam eder ve bizler “erkek siyasetleri”nin esirleri olarak kendi aramızda kavga ederiz. Hiç kendimizi kandırmayalım, kadınlar olarak aslında yaşadığımız bu erkek düzeninde hepimiz bir şekilde köleyiz. En seçkin ve en imtiyazlı görünen kadının bile hayatı detaylı incelendiğinde bir zihinsel kölelik içinde olduğunu somut örneklerle ispatlayabilirim. Bunu sadece Türkiye bağlamında değil küresel düzeyde de söyleyebilirim ama olayı büyütmeyip Türkiye’de kalalım.

O FİLMLERİN KADINA BAKIŞI

Mesela Münir Özkul’un ölümünden sonra, Özkul’un başrol oynadığı “Neşeli Günler” ve “Gülen Gözler” gibi filmlerde anlatılan dünyaya özlem duyan ve övgü yağdıran onlarca yazı çıktı medyamızda. Şüphesiz Münir Özkul büyük bir oyuncuydu ve rol aldığı filmlerin ideolojisinden de kendisi sorumlu değil. Bize sevimli ve sıcak gelen “Neşeli Günler” ya da “Gülen Gözler” gibi filmlerin kadına karşı bakışı aslında Ali Yardım gibi kadına şiddeti meşru gören canileri yaratan iklimin birer parçasıdır. Bu gerçeği adımın Nagehan olduğu kadar net şekilde biliyor ve görüyorum! Detaylarıyla da açıklarım.

KADINA KARŞI ŞİDDETE GÜLMEK

Biz kadınları “ikinci sınıf insan” gören o berbat ideolojinin taşıyıcısıydı çok övülen “Yaşar Usta” gibi karakterler. Üstelik bu kadın düşmanlığını çok sevimlileştirdiği için kadın haklarına zararı açısından kaba cinsiyetçi filmlere göre çok daha tehlikeli... O çok güldüğümüz “Neşeli Günler”filmi, kadın düşmanlığı yapılan ve kadına karşı şiddeti normal gösteren bir filmdir. Bu durumun biz kadınlar tarafından fark edilmemesi içinde bulunduğumuz zihinsel köleliği gösteriyor. Hemen herkes o filmi izlemiştir ama ağzındaki cikletiyle akıllarda kalan Mehtap karakterinin sunumuyla nasıl korkunç seviyede kadın düşmanlığı yapıldığı hiç dikkat çekmez.

ALİ YARDIM’LARIN TOHUMLARI BÖYLE EKİLDİ

Filmin bir sahnesinde Mehtap’a pastanenin ortasında sevgilisi okkalı bir tokat atar ve adeta seyircinin de bu tokatı alkışlaması istenir. Çünkü Mehtap “aşufte”dir ve “o biçim” kadınlar da her türlü şiddeti hak ederler “Neşeli Günler”in pek “sevimli” dünyasına göre. Türk medyasındaki nerdeyse tüm erkeklerin “Ahh ne güzel günlerdi o günler” diye bayıldığı o filmde bir pastanede bir kadın dövülür ve oradaki diğer kadınlar dahil hiç kimse itiraz etmez, bilakis döven erkek haklı bulunur. Filmde çok sevimli gösterilen iki erkek kardeş (Münir Özkul’un oğulları) “Ohh intikamımız alındı. İyi oldu” derler.

İşte böyle böyle bir ülkede Ali Yardım gibileri yaratan kadın düşmanı atmosferin tohumları ekildi. Biz kadınlar bu gerçeği görmeliyiz ve bize yutturulmak istenen bu “erkek nostaljisi”ne aldanmamalıyız. Aldanırsak yine Dilek Yardım’lar kaybeder. Yine kadınlar olarak bizler, hepimiz kaybederiz...

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AH NE GÜZELDİ O YILLAR!

“NEŞELİ Günler”de “Nilgün ve annesi Sıdıka Hanım” karakterleri üzerinden de kadın karşıtlığı yapılır. Sıdıka Hanım’ın kocasından sonra üç defa daha evlenmesi adeta “azgınlık” olarak resmedilir. Filmin ideolojisi Sıdıka Hanım’ı “tu kaka” karakter olarak izleyiciye sunar. Dördüncü kocasının da lokmasını döktüğü gösterilen Sıdıka Hanım kızı Nilgün’e “Azıcık ellet ama daha fazlasına izin verme yoksa erkek kısmısı seninle evlenmez” diyen bir annedir. Başka bir sahnede de yine “Göster ama fazla elletme” diye “tavsiyede” bulunur. Yani bu çok övülen filmde, kadına karşı her türlü aşağılama ve bu kadın karşıtı söylemi normal gösterme mevcuttur aslında.

KADINLAR AÇISINDAN PEK DE NEŞELİ DEĞİL

Oysa aynı filmde rahmetli Oya Aydoğan’ın oynadığı Zeynep’in evleneceği Uğur’un babasının bir sahnesi vardır. Adam, evli olduğu halde sekreteri kucağında otururken ve kadının bacaklarını okşarken içeri oğlu Uğur girer, bu rezaleti görür durum gayet de hoşuna gider. Yani bu filmi yapan zihniyete göre erkeğin kadını aldatması son derece “sevimli” resmedilir. Oysa Sıdıka Hanım’ın kocasından sonra evlenmesi bile “hafif kadınlık”görülmüştü!

Zeynep’i büyük aşkla sevdiğini söyleyen Uğur, bir yandan annesine olan sevgisini anlatır, diğer yandan babasının sekreteriyle “fingirdemesi”, “erkeklik” duyguları açısından hoşuna gider. İşte böyle bir film “Neşeli Günler”. Yani kadınlar açısından durum hiç de “neşeli” değil...

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Münir Özkul Nagehan Alçı neşeli günler gülen gözler

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Nasıl baktığın değil nasıl gördüğündür önemli olan..Biz çok güldük ama öyle görmedik...
Kadın gündem olma çabasında ve başarılı da oldu, bak işte konuşuluyor. Bu kadının kocası değil mi? "Kusturmalı Boşnak saksosu" lafını eden. Buradan belli oluyor bunların zihniyeti. Laf olsun diye konuşuyor işte. Bunları görmemek, duymamak, bunlara verilecek en iyi cevap.
Münir Özkul'a bile dil uzatmayı kendince marifet sayan zavallı zihniyet.
nagehan hanımı yalova ya kaymakam olarak göndermek lazım
Allah seni bildiği gibi yapsın N.alçı..kadına erkeğe çocuğa siddetin ,aşufteliğin kadını aşağılamanın en ağır örnekleri akşam dizilerinde dolu dolu sergilenirken, rtük ün kör davranmasını izlerken farkına varmamış da sevgiyi anlatan o güzel filmlerdeki bir tokattan alıp, o filmleri şiddet diye diye yerden yere vurmuş. hem de Münir ustayı da bir kalemde silerek. ayıp, günah, riya.
HER KADIN MELEK DEĞİLDİR VEYA HER KADIN ANNE DE DEĞİLDİR EDEBİNİ AHLAKINI YİTİRMİŞ SORUMSUZ NE KADINLAR VAR BAZI ERKEKLER YANINDA MUM KALIR BU FİLMLERDE ANLATILANLARDA BUNLARDIR KADIN KADINLIĞINI BİLECEK OTURUP KALKMASI GEREKEN YERİ BİLCEK EDEBİNİ AHLAKINI BİLECEK ERKEKTE ONA ZATEN SAYGISINI GÖSTERİR...
Hayır birde bu kadın Rok ile evli aklım almıyor ideoloji birleşimine bakar mısınız!
Ağzınıza sağlık Nagihan Hanım cesaretiniz içinde tebrik ediyorum artık insanlar çıkarsın şu at gözluklerini etraflarına bir baksın görsün duysun sanat adı altında ne hale getirildiğimizi tabi anlayana.......
NAGEHAN ALCIYA İLK DEFA HAK VERDİM.DOGRU SÖYLEMİŞ ANLAYABİLENE
Bizde millet olarak seni ve eşini ekranlarda görmek istemiyoruz.
Mesele rahmetli Münir bey değil. Mesele Türk Sineması. Söylediklerinin hangisi yanlış.
valla suç oyuncularda değil o zamanın dinsiz yönetmenlerinde dini değerleri hiçe sayan ahlaki yöndende çok iyi olmayan bu adamlar bir kaç tane var zaten biride bu hababamın yönetmeni mesela kemal sunal tosun paşa var kemal sunalı güreştiriyorlar kemal sunal hiçde masum değil abi soyunda yuh dedim koltuk altları resmen orman sen nasıl örnek sanatçısın yaa insan vucud temizliğine hiç mi önem göstermez ya kasıt var yönetmen olacak terbiyesiz demez mi git kardeşim temzilende gel diye o yüzden 1970-1980 Türkiyesinde ahlaki çöküntünün olduğu yıllarda malesef masum değiller .
Nagehan Alçı'yı hiç sevmem. Ama bu konuda dediklerine katılıyorum. O sahneleri izlerken ben de aynı şeyleri düşünüp, senarist ve yapımcıya sövmüştüm.
Bank Asya - Kredi - Yalı deyin susar o, fazla bulaşmayın!
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sırf bu kadın yüzünden insanın kadınlara bakışı antipatik bir hal alıyor ister istemez.
kocasının dedikleri gündemden düşsün diye maskaralığa devam :(
Eyyy Nagehan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tohumları ne zaman ekilmiş hiç araştırdın mı hangi filmin bugüne yansıması hiç bunu düşündün mü yahu ???
Bir konuda da yorum yapma be kadın. Bu filmlerin neresinde erkek şiddeti var? Müjde Ar'a attığı tokattan bahsediyorsan, o kızın söylediği sözleri oğlu söylese oğlu da yerdi o tokadı. Orada geçen olay kadın şiddeti değil çocuk terbiyesi. Şimdiki çocuklar aileden ufak da olsa tokat yemediği için toplum bu hale geldi. Sen Yaşar Usta'yla uğraşacağına, bir örgütlenme yarat da kadına şiddetine ağır cezalar, tecavüze idam gelsin...
Anlaşılan bunlar karı koca toplumuza yabancılar, örf adet,gelenek,görenek,hoşgörü ,inanç gibi bizi biz yapan milli değerlerimizi bilmiyorlar galiba, kocası geçtiğimiz ay Boşnak halkımızı aşağıladı,şimdide karısı değerlerimizi eleştiriyor, maksat buradan gündem yaratıp meşhur olmaksa, kocan amacına ulaşamadı, artık sittin sene halkımızın bir kesimini aşağılayıp kin ve nefret tohumları ekemeyecek,umarım toplumumuz sanada katılmadığını hatırlatır.Son yıllarda milletimiz çok aşağılanmaya,gerici yobazlığından tutun aşırı uçların saldırılarına maruz kaldı, artık son bulmalı.
Sayın alçı nın bildiği yanıldığına yetmez.Malum yanılgılaırnın ne olduğunu herkes biliyor.Çark üsütne çark.Yarında bugünü eleştirise şaşmayınKim şiddediti körüklüyor?Denetimli 1.cisi CEhalet,2.cs,d enetimli serbestlik.3.cüsü tv lerde sinemalardaki vahşet filmleri,4. cüsü aşırı özgürlük.Dikat edin aşırı diyorum.bireysel özgürlükler tavan yaparsa kişi hakları taban yapar. Allah ömür verirse göreceğiz bugün alkoşi tuttuğu akp akp yide kötüleyecektir.
Bu hanımefendinin derdi nedir anlaya bileniniz var mı? Aile bağlarının en iyi şekilde resmedildiği filmlerden ikisi bunlardır zaten. Yoksa Aşk-ı Memnu vari diziler mi daha çok ilgisini çekiyor?
Kim bunlar, karı koca nereden ithal,kim parlattı bunları ve her konuda ahkam kesecek hadsizliği nereden buluyorlar.Kadına şiddetten rahatsız olana bak,nedense kocasının boşnak saksosu muhabbetinden rahatsız olmuyor.Valla bıktık bu tiplerden ve her şey hakkında konuşmalarından..
kadına şiddet değil de sana şiddet şart.. çünkü bırak kadını insan değilsin.. adam ölmeden önce nerelerdeydin? cambaz..
vakıflarda cemaatlerde olan olayları haber yaptınmı hiç işine geldiği gibi haber yapıyorsun işin gücün birilerine kendini göstermek yaranmak aferin almak değilmi nagehan...
Bu kadına hakaret etmeye gerek yok. Bilerek yapıyor. Hatta az daha zorlasa neler çıkaracak. Çok entel bir kadın herhalde ki akşamları hiç dizi seyretmiyor. Her akşam bir sürü dizi var. Sadece birinin bir bölümünü seyretse onlardan destan çıkarır bu kafayla. Zavallı kadın sevgi istiyor aslında başka bir amacı yok.
NAGEHAN HANIM HERHALDE GÜNDEM DE KALABİLMEK İÇİN HER FIRSATI KULLANMAYA ÇALIŞIYOR.GÖZDEN DÜŞTÜLER YA ???
Şöyle baktımda 40lı yaşlardasın. 40 yıllık hayatında en az 40 defa sen de izlemişsindir o filmleri. O kadar izlemene rağmen sen onu mu gördün, o filmlerden anladığın bu mu yani. Daha adam toprağa girmeden üzerinden reklam yapmaya kalkıyorsun. Mynet de seni adam yerine koymuş haberini yapıyor... Yazıklar olsun sana utanmaz arlanmaz ciğersiz mahluk...
"Kabataş'ta dövülen türbanlı kadın" yalanına inanıp peşinden gidenlerin zihniyeti ile bu karının zihniyeti aynı işte. O olayda da deri elbiseli adamlar üzerine işemişti, yarı çıplak gülüyolardı. :) Burada da kadına şiddet varmış. Nerenle izledin filmleri be yavrum? Hepsinin ortak noktası; acayip fantazi dünyaları geniş ve kendi kendilerini gaza getirip ateşli bir şekilde anlatıyorlar. Sado-mazo arsızı bunlar...
Ne alakasi var. Zombi filmi seyredince olunce dirilmeyemi ozendiriyor. O kadar bilimkurgu filmi seyrettin nagehan hanim. Neden uzaya cikmadin.
Bence bugünkü ilahiyatçı ve dini kurslardaki çocuk istismarının sebebi de bunlar,değil mi kadın?Bence kocan ROK da bunları izleyerek büyüdü.
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