Münir Özkul'un vefatı

Son Güncelleme 27 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:09 |27 dakika önce

- Türkan Şoray: - "Özkul yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktör" - Fatma Girik: - "Böyle bir yıldızın, sanatçının sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm" - Filiz Akın: - "Özkul'un vefatıyla bir dönem kapandı"

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının duayen isimleri, usta sanatçı Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla duygularını paylaştı. Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ismi Türkan Şoray, Özkul'un yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktör olduğunu belirterek, "Çok duygusal, hassas, zarif bir insandı. O, sinemada oynadığı rollerle kalbinin güzelliğini, iyiliğini yansıttı hep insanlara ve çok sevildi. Sette, baba kız gibi yakındık birbirimize. Derin bir acı duydum haberi aldığımda. Onu hiç unutmayacağız. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. Sanatçı Fatma Girik de üzüntüsünü şu ifadelerle aktardı: "Münir Özkul'u tanımayan, bilmeyen yoktur. Ben 60 senelik sinema hayatımda Münir Özkul'la çok filmde oynayamadım. Fakat sinemada çok birlikte olamamak demek, üzüntümü asla azaltmıyor. Onunla az da olsa beraber olmanın mutluluğunu hep yaşadım. Böyle bir yıldızın, sanatçının sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm. Başımız sağ olsun." "Tatlı Dillim" ve "Yuvasız Kuşlar" filmlerinde Özkul ile birlikte oynayan Filiz Akın da şunları söyledi:

"Özkul'un vefatıyla bir dönemin kapandığını kaydederek, "Bir efsane, ustaların ustası Mahmut Hoca'mız yok artık. Bana bütün söylenenler az geliyor. O güzel Türkçesiyle 'Perde kapandı.' Üzüntümden ameliyat olan kulağım kanıyor. Konuşamıyorum. Çok üzgünüm." Akın, sosyal medya hesabında Özkul'un tiyatro üzerine yaptığı açıklamaların yer aldığı görüntüleri de paylaşarak, şunları yazdı: "En sevdiğim görüntüsü ve anlatımıyla. O güzel Türkçesiyle, 'perde' deyişi. Daha önce de çok etkilenirdim bu sahneden. Şimdi göz yaşları içinde, gözümü alamadan seyrediyorum. Efsaneler ölmez ki Hocam! Sinema ve tiyatro dünyasının başı sağ olsun. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Zaten aktör dediği nedir ki? Oynarsak varızdır. Yok olunca, 'Baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır.' Sen istesen de unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum... En son 'Tatlı Dillim' filminde birlikte sahnelerimiz olma şansına eriştiğim müthiş insan." - "Çok önemli bir aktörü kaybettik" Oyuncu Hale Soygazi, Özkul ile en son ''Oh Olsun'' filminde birlikte oynadıklarını dile getirerek, "Gerçek hayatta da çok değerli ve kıymetli bir dostluğumuz vardı. Çok önemli bir aktörü kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.