İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının duayen isimleri, usta sanatçı Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla duygularını paylaştı.
Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ismi Türkan Şoray, Özkul'un yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktör olduğunu belirterek, "Çok duygusal, hassas, zarif bir insandı. O, sinemada oynadığı rollerle kalbinin güzelliğini, iyiliğini yansıttı hep insanlara ve çok sevildi. Sette, baba kız gibi yakındık birbirimize. Derin bir acı duydum haberi aldığımda. Onu hiç unutmayacağız. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Fatma Girik de üzüntüsünü şu ifadelerle aktardı:
"Münir Özkul'u tanımayan, bilmeyen yoktur. Ben 60 senelik sinema hayatımda Münir Özkul'la çok filmde oynayamadım. Fakat sinemada çok birlikte olamamak demek, üzüntümü asla azaltmıyor. Onunla az da olsa beraber olmanın mutluluğunu hep yaşadım. Böyle bir yıldızın, sanatçının sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm. Başımız sağ olsun."
"Tatlı Dillim" ve "Yuvasız Kuşlar" filmlerinde Özkul ile birlikte oynayan Filiz Akın da şunları söyledi:
"Özkul'un vefatıyla bir dönemin kapandığını kaydederek, "Bir efsane, ustaların ustası Mahmut Hoca'mız yok artık. Bana bütün söylenenler az geliyor. O güzel Türkçesiyle 'Perde kapandı.' Üzüntümden ameliyat olan kulağım kanıyor. Konuşamıyorum. Çok üzgünüm."
Akın, sosyal medya hesabında Özkul'un tiyatro üzerine yaptığı açıklamaların yer aldığı görüntüleri de paylaşarak, şunları yazdı:
"En sevdiğim görüntüsü ve anlatımıyla. O güzel Türkçesiyle, 'perde' deyişi. Daha önce de çok etkilenirdim bu sahneden. Şimdi göz yaşları içinde, gözümü alamadan seyrediyorum. Efsaneler ölmez ki Hocam! Sinema ve tiyatro dünyasının başı sağ olsun. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Zaten aktör dediği nedir ki? Oynarsak varızdır. Yok olunca, 'Baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır.' Sen istesen de unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum... En son 'Tatlı Dillim' filminde birlikte sahnelerimiz olma şansına eriştiğim müthiş insan."
- "Çok önemli bir aktörü kaybettik"
Oyuncu Hale Soygazi, Özkul ile en son ''Oh Olsun'' filminde birlikte oynadıklarını dile getirerek, "Gerçek hayatta da çok değerli ve kıymetli bir dostluğumuz vardı. Çok önemli bir aktörü kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Sinema oyuncusu Itır Esen, üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:
"Çok üzgünüm. Gerçekten çok acı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim için çok farklı biriydi. Küçücük yaşımda tanıştım Münir ağabeyle. Gerçekten çocukluğumun bir parçasıydı. Adile abla, Ertem ağabey, şimdi de Münir ağabey. Herkesi kaybettik. Hem babamdı hem de hayatımın çok önemli temel taşlarından biriydi. Hatıralarım kayboldu gitti, çocukluğum gitti."
"Gelin Ayşem" filminde Özkul ile başrolü paylaşan Selda Alkor, sosyal medya hesabında filmden bir kareyi paylaşarak, "Münir Hoca sen de bizi bırakıp gittin. Ağabeyimiz, hocamız, bizim tarihimizdin. Çok şey öğrendik, ağladık, güldük. Güle güle sevgili Münir Özkul, nurlar içinde yat. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin." sözleriyle duygularını aktardı.
Oyuncu Perihan Savaş ise Münir Özkul'un Türk sinemasının en önemli ve usta oyuncularından biri olduğuna vurgu yaparak, "Ana Kuzusu filminde beraber oynamıştık. Çok özel bir sanatçıydı. Hem sinemaya hem tiyatroya çok önemli şeyler kazandırdı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.
(AA)
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