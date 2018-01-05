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Münir Özkul'un vefatı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 27 dakika önce

- Başbakan Yıldırım: "Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur"

Başbakan Binali Yıldırım, "Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Özkul'un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türk sinemasının ve tiyatrosunun değerli ustalarından Münir Özkul'un vefatının kendisini derinden üzdüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur. Tecrübesi ve ustalığıyla Türk tiyatro ve sinemasına uzun yıllar emek vermiş, yaptığı iş ve oyunculukla genç sinemacılara örnek olmuştur.

Rol aldığı pek çok filmle ödüller alan Münir Özkul'a 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı, 2015 yılında da T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmiştir. Sanatseverlerin gönlünde müstesna bir yeri olan Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."

(AA)

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