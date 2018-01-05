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Münir Özkul'un vefatı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 15 dakika önce

- Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Münir Özkul için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF, sosyal medya hesabından "Türk sineması ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, tüm sanat camiasına ve milletimize başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.

Kulüpler Birliği Vakfının açıklamasında "Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve nice karakterlere hayat veren Türk sineması ve tiyatrosunun ustalarından Münir Özkul'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübü internet sitesinden yayımladığı başsağlığı mesajında "Rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakan, canlandırdığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve nice karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Münir Özkul, her zaman kalbimizde olacaktır." denildi.

Fenerbahçe Kulübü de mesajında, "Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası, birçok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Münir Özkul'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Usta sanatçı merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Münir Özkul'un oynadığı rolleri hatırlatırken, "Münir Özkul bazen kahkahaların, bazen hüzünlerin başrolündeydi. Mahmut Hoca'ydı, Yaşar Usta'ydı, Rıza Baba'ydı, Baba Yaşar'dı. Münir Özkul eminiz ki Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacak." şeklinde başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübünün mesajında ise "Türk sinemasının duayen ismi Münir Özkul'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Anısı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve yarattığı nice karakterde yaşayacak! Şükranla." denildi.

(AA)

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