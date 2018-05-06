Munzur Çayı'nda rafting sezonu başladı

Batman'dan gelen 18 kişilik ilk kafileyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Arslan, "Batman TÜPRAŞ'tan Sosyal Etkinlik ve Doğa Kulübü üyelerini ağırladık. İlimizin ilk turist grubu oldular. Rafting etkinliğimizde Munzur Vadisi'nde 20 kilometrelik bir mesafeden geldik. Zorluk derecesini mevsim şartlarına göre 3 derece olarak ölçeklendirdiğimiz bir parkurda rafting yaptık ve misafirlerimizin çok keyif aldığına inanıyorum." dedi.

Tunceli'nin mevcut akarsularıyla Türkiye'de raftingde iddialı olduğunu vurgulayan Arslan, Türkiye'nin hemen hemen bütün derelerinde rafting yaptığını fakat en büyük keyfi Munzur Çayı'nda yaşadığını dile getirdi.

- "Türkiye'nin en uzun rafting parkuru Tunceli'de"

Tunceli'nin mevcut potansiyelinin bilinmediğine işaret eden Arslan, rafting potansiyelini tanıtmak için organizasyonlar yaptıklarını anlattı.

Tunceli'nin yakın gelecekte raftingde çok iyi bir noktaya çıkacağı konusunda iddialı olduklarını belirten Arslan, "Altı saat süren Türkiye'nin en uzun rafting parkuru bizde. Düşünün, sudan çıkmadan 6 saat rafting yapabiliyoruz. Zorluk derecesi olarak Antalya ve Düzce'den çok daha iyi bir parkurumuz var. İnsanların gelip burada rafting yapmalarıyla birlikte Antalya ve Düzce'yi de sollayabilecek derecede bir parkurumuz var Munzur Vadisi'nde." dedi.

Munzur Vadisi'nin sadece rafting açısından değil doğal güzellikleriyle de görülmeye değer olduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Munzur Vadisi'nin bir diğer özelliği de doğal güzellikleridir. Raftingi sadece su olarak değerlendirmiyoruz. Rafting parkurunun doğal güzellikleri, parkur boyunca karşılaştığınız şeyler. Hepsi raftingin bir parçasıdır. Örneğin bu turumuzda da bize denk geldi, yaban keçileriyle sürekli karşılaşıyoruz. Onun dışında dönem dönem turlarımızda boz ayılarla karşılaştığımız oldu. Bu kentin bacasız sanayisi diyebileceğimiz şey aslında turizm. Turizmin de en önemli aktivitesi alternatif doğa sporları noktasında rafting. Dediğim gibi 6 saat süren bir parkurumuz var ve biz bu parkurda rafting yapma şansına sahibiz. Önemli olan bizim bu potansiyeli değerlendirebilmemiz."