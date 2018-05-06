Munzur Çayı'nda rafting sezonu başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK), Munzur Çayı'nda Batman'dan gelen 18 kişilik kafile ile yılın ilk rafting etkinliğini yaparak sezonunu açtı.
Munzur Çayı'nda yaptığı rafting organizasyonları ile şehrin tanıtımına katkı sağlayan MADOSK, yılın ilk spor kafilesini ağırladı.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Munzur Vadisi Milli Parkı Halbori gözelerinden 3 bot ile başlayan etkinlik, kent merkezinde son buldu.
MADOSK Başkanı Nazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Munzur Çayı'nda turizm sezonu açtıklarını söyledi.
Batman'dan gelen 18 kişilik ilk kafileyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Arslan, "Batman TÜPRAŞ'tan Sosyal Etkinlik ve Doğa Kulübü üyelerini ağırladık. İlimizin ilk turist grubu oldular. Rafting etkinliğimizde Munzur Vadisi'nde 20 kilometrelik bir mesafeden geldik. Zorluk derecesini mevsim şartlarına göre 3 derece olarak ölçeklendirdiğimiz bir parkurda rafting yaptık ve misafirlerimizin çok keyif aldığına inanıyorum." dedi.
Tunceli'nin mevcut akarsularıyla Türkiye'de raftingde iddialı olduğunu vurgulayan Arslan, Türkiye'nin hemen hemen bütün derelerinde rafting yaptığını fakat en büyük keyfi Munzur Çayı'nda yaşadığını dile getirdi.
- "Türkiye'nin en uzun rafting parkuru Tunceli'de"
Tunceli'nin mevcut potansiyelinin bilinmediğine işaret eden Arslan, rafting potansiyelini tanıtmak için organizasyonlar yaptıklarını anlattı.
Tunceli'nin yakın gelecekte raftingde çok iyi bir noktaya çıkacağı konusunda iddialı olduklarını belirten Arslan, "Altı saat süren Türkiye'nin en uzun rafting parkuru bizde. Düşünün, sudan çıkmadan 6 saat rafting yapabiliyoruz. Zorluk derecesi olarak Antalya ve Düzce'den çok daha iyi bir parkurumuz var. İnsanların gelip burada rafting yapmalarıyla birlikte Antalya ve Düzce'yi de sollayabilecek derecede bir parkurumuz var Munzur Vadisi'nde." dedi.
Munzur Vadisi'nin sadece rafting açısından değil doğal güzellikleriyle de görülmeye değer olduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:
"Munzur Vadisi'nin bir diğer özelliği de doğal güzellikleridir. Raftingi sadece su olarak değerlendirmiyoruz. Rafting parkurunun doğal güzellikleri, parkur boyunca karşılaştığınız şeyler. Hepsi raftingin bir parçasıdır. Örneğin bu turumuzda da bize denk geldi, yaban keçileriyle sürekli karşılaşıyoruz. Onun dışında dönem dönem turlarımızda boz ayılarla karşılaştığımız oldu. Bu kentin bacasız sanayisi diyebileceğimiz şey aslında turizm. Turizmin de en önemli aktivitesi alternatif doğa sporları noktasında rafting. Dediğim gibi 6 saat süren bir parkurumuz var ve biz bu parkurda rafting yapma şansına sahibiz. Önemli olan bizim bu potansiyeli değerlendirebilmemiz."
TÜPRAŞ Batman Rafinerisi Sosyal Etkinlik Kulübü ve Doğa Kulübü Başkanı Erkan Ertosun da Tunceli'nin doğasına hayran kaldıklarını belirtti.
Munzur Çayı'nda raftingden son derece keyif aldıklarını dile getiren Ertosun, "Munzur Çayı'nın yaklaşık 20 kilometrelik debisi yüksek suyunda, çok güzel bir coğrafyada, yaban keçilerini de izleyerek yaptığımız rafting etkinliğini çok sevdik." diye konuştu.
İlk defa Tunceli'ye geldiklerini ve Tunceli'nin doğasıyla, insanıyla, su sporlarıyla keşfedilmesi ve tanınması gereken bir il olduğunu vurgulayan Ertosun, şöyle devam etti:
"Mutluluğu, raftingi çok uzaklarda aramayalım. Bu şehre gelelim. Bu şehrin doğa harikası güzelliklerinden, Munzur'umuzdan faydalanalım. Son derece memnun kaldım. Her yıl bunu programımıza dahil etmeyi düşünüyoruz. Organizasyondan çok memnun kaldık. Suyun vermiş olduğu soğukluk da iliklerimize kadar bizi yeniden doğmuş gibi canlandırdı. Bu da ayrı bir zevkti bizim için. Bence Munzur Çayı'nın turizme kazandırılması lazım. Rafting sporlarının daha da çoğaltılması lazım. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, çok uzaklarda aramayın buyurun gelin ve buranın doğal güzelliklerini yaşayın diyorum."
Dilan Yıldız ise ilk defa rafting yaptığını ve çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, zevkli rafting yapmak isteyen herkesi Tunceli'ye davet etti.
Tunceli'nin rafting yapmak için doğru adres olduğu değerlendirmesinde bulunan Yıldız, "Zaman zaman suyun yükselmesi ve o soğuk suyun yüzümüze çarpması ile ayrı bir esinti oluştu yüzümüzde. Hem doğa harikası olması açısından hem de o uzun parkurun vermiş olduğu zevkle beraber çok güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.
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