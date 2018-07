Munzur'da festival iptali

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan 18'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali, valilik kararıyla iptal edildi. Tunceli Valiliği, terör örgütleri ile provokatörlerin kitle arasına sızarak propaganda yapacakları, terör örgütlerinin kırsal alanına eleman temin etmek ve aktarmak, yasa dışı pankart-poster açma ve şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri duyumları üzerine, festivalin kutlanmasına izin verilmediğini bildirdi.

İstanbul'da bulunan Dersim Dernekler Federasyonu (DEDEF) tarafından 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan 18'inci Munzur Kültür ve Doğa Festival kutlamalarına izin verilmedi. Tunceli Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya imzası ile festival tertip komitesine gönderilen yazıda, "Düzenlenmek istenilen etkinliklerin yasaklanması uygun görüldüğünden 13 Temmuz 2018 tarihli dilekçeniz ile yapılan festival düzenleme başvurunuz uygun görülmemiştir" denildi.

Başvuruda gerekli evrakın eksik olduğu belirtilen valilik yazısında, "Yapılan başvuru incelendiğinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun uygulanması hakkında yönetmeliğin 4-5 ve 7'nci maddelerinde bulunması gereken belgelerin eksik ve etkinliği düzenleyenlerin katılacak vatandaşların huzur güvenlik, esenlik ve genel sağlıklarını korumaya yönelik herhangi bir düzenleme belirtmedikleri yine aynı festival ile ilgili ilçelerimizde yapılan müracaatlarda da benzer eksiklerin olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'İSTİHBARAT ALINDI'

Valiliğin tertip komitesine gönderdiği yazıda, festivalin yasaklama gerekçeleri arasında şu bilgilere ver verildi:

"Festival ile ilgili olarak açık kaynaklarda yapılan incelemelerde yasa dışı terör örgütlerine müzahir kişiler tarafından da festival ile ilgili çağrı ve paylaşımlar yapıldığı, geçmiş yıllarda yapılan festivallerde kırsal alanda faaliyet gösteren bölücü ve sol terör örgütlerinin bu festivali propaganda ve kırsal alana eleman temini açısından bir fırsat olarak gördüğü bilinmektedir. İlimizde son dönemde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bölücü ve sol terör örgütleri ile provokatörlerin kitle arasına sızarak terör örgütlerinin propagandasını yapmak, terör örgütlerine eleman kazanmak, terör örgütlerinin kırsal alanına eleman temin etmek ve aktarmak yasa dışı pankart-poster açma ve şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri şeklinde duyumlar alınmıştır. Bu nedenle, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9,10 ve 11'inci maddeleri ile Anayasamızın 14, 23, 26 ve 34'üncü maddeleri doğrultusunda belirtilen hakların kullanılmasına, 2911 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığını ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile belirli bir toplantıyı bir aya aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir hükmü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda suç işlenmesinin önlenmesi, kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın yada başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile sınırlama getirilebileceği hükme bağlanmıştır."

VALİ SONEL: AMACIMIZ HUZUR ORTAMININ BOZULMAMASI

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise amaçlarının festivali yasaklama olmadığını, huzur ortmanının bozulmaması olduğunu ifade ederek, "Tunceli'de son aylarda terör örgütlerine büyük darbeler vurulmuş, ilimizde huzur ve güven ortamı sağlanmıştır. Tunceli'de yaptığımız güzel çalışmalarımızın sonunda yıllardır herkesin özlemi olan huzur ve güven ortamı büyük emekler sonunda sağlanmış, devlet vatandaş işbirliği ile herkes huzur içinde yaşamaya başlamıştır. Şu an hiçbir vatandaşımızın güvenlik kaygısı yoktur. Her isteyen vatandaş ilimiz sınırları içinde özgürce yaşamını devam ettiriyor. Ancak bazı çevreler yakalanan huzur ve güven ortamını provoke etmek için yoğun bir çaba içine girmiştir. Amacımız yasaklama değil, vatandaşımızın huzur ve güven ortamının bozulmaması için çaba göstermek ve huzur ortamının bozulmamasıdır. Munzur Festivali'ni bahane bilerek bazı terör örgütü yandaşları ve taraftarları örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmak ve yakalanan huzur ortamını bozmak için çaba içine girdikleri elde edilen bilgi ve istihbaratlar ile tespit edildiğinden Munzur Festivali'ne vatandaşımızın huzur ve güveni için izin vermedik. Valilik ve belediye olarak yıl boyu zaten birçok tiyatro gösterisi, film gösterisi ve birçok sanatçımızın katıldığı konserler düzenledik, önümüzdeki günlerde de Türkiye'de çok tanınan ve bilinen sanatçı dostlarımızı Tunceli halkıyla buluşturarak kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Her yıl geleneksel kutlanan ve son 2 yılda, güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin bu yıl yapılması planlanan 18'incisine de valilik kararıyla izin verilmedi.



