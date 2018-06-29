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Murad Hüdavendigar Han Bursa'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: - "Türkiye bugün, 1389 yılındaki süreci yeniden hak ediyor ve yaşıyor. Bugün TSK Afrin'e giriyorsa, Münbiç'teyse, Kandil'de bu temizliği yapıyorsa bu harekat Allah'ın rızası içindir"

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen tek padişahı I. Murad Hüdavendigar Han, ölümünün 629'ncu yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

1. Murat Hüdavendigar Han'ı anmak için Osmangazi ilçesi Çekirge semtinde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde tören düzenlendi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen anma töreni öncesi protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan tören, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle devam etti.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova zaferinin 629. yıl dönümünde, şehit padişahın düşüncesi ve felsefesini anlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Dündar, Murat Hüdavendigar'ı anmak için Kosova'da da tören düzenlediklerini anımsatarak "Murad Hüdavendigar'ı anma törenleri Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine, iki ülke insanı arasındaki mevcut kardeşliğin pekişmesine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlenmesinin Kosova'daki insanlara da huzur getirdiğine dikkati çeken Dündar, şunları kaydetti:

"Osmanlı, gittiği yere, barış, huzur ve kardeşlik götürüyor. Din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin insanların canını ve malını güvence altına alıyor. Emperyal bir zihniyetle oradaki zenginliğe göz koymuyor. İşte Türkiye bugün, 1389 yılındaki süreci yeniden hak ediyor ve yaşıyor. Bugün TSK Afrin'e giriyorsa, Münbiç'teyse, Kandil'de bu temizliği yapıyorsa bu harekat Allah'ın rızası içindir. Bu temizlik ve harekat bu devletin bekasını tehdit eden unsurları temizlemek içindir."

Törene, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve vatandaşlar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Murat Hüdavendigar

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