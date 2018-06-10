Murad Hüdavendigar, ölümünün 629. yılında Kosova'da anıldı

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen ilk ve tek padişahı I. Murad Hüdavendigar, ölümünün 629'ncu yılında, Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova'daki kabri başında anıldı.
Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1. Murad Hüdavendigar Han ölümünün 629'ncu yılında iç organlarının gömülü olduğu Kosova'nın başkenti Priştine'deki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova'nın Obiliç kasabasında bu yıl 14'ncüsü düzenlenen anma töreni öncesi protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti.
Türbenin bahçesinde düzenlenen anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkçe ve Arnavutça okunan dualarla devam eden törende Murad Hüdavendigar Han'ın savaş meydanında yapmış olduğu dua, iki dilde de okundu.
- "Anadolu'ya Balkanların kapılarını açan kişidir"
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, burada yaptığı konuşmada, şehadetinin 629'ncu yılında Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı, Murad Hüdavendigar Han'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da kabri başında rahmetle andıklarını ifade etti.
Murad Hüdavendigar'ın bugün dünyanın örnek aldığı büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:
"Anadolu'ya Balkanların kapılarını açan kişidir. Kosova Meydan Muharebesi, bu topraklardaki halkların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamıştır. Azimli, Allah yolundan ayrılmayan şanlı hükümdarın duası kabul olmuş ve Kosova Savaşı'nda şehit olmuştur. Bizler de onu unutmuyor ve 14 yıldır kabri başında anıyoruz. Şanlı ecdadımızın gölgesinde burada kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Murad Hüdavendigar'ı anma törenleri Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine, iki ülke insanı arasındaki mevcut kardeşliğin pekişmesine büyük katkı sağlıyor."
Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da düzenlenen bu etkinliklerin Türkiye ile Kosova arasındaki barış ve kardeşliğe büyük katkı sağladığını belirtti.
Türkiye ile Kosova'nın arasındaki kardeşliğin temellerini atan kişinin Murad Hüdavendigar olduğunu anlatan Yağcılar, "Sultan Murad, Anadolu'nun kapısını Balkanlara açmıştır. Geçmişten aldığımız derslerle ayaktayız. Geleceğe yatırım yapıyor ve geçmişle bugünü yarına bağlayarak görevimizi yerine getirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Anma törenine, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Program Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri Süleyman Gündüz, Şevket Orhan ve Ali Osman Sali, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kalpak, Bursa Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım ile davetliler katıldı.
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