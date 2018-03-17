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Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle debisi arttı.

Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle debisi arttı.
Kış aylarında donarak farklı güzellik oluşturan Muradiye Şelalesi'nin debisi, bahar aylarıyla birlikte yükseldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Gece saatlerinde Erzurum'dan hareket eden bir grup üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi de şelaleye gelerek kahvaltı yaptı. Gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çeken öğrenci ve öğretim üyeleri, şelalenin doğal güzellikleri karşısında büyülendiklerini ancak oturacak yer ve tesis konusunda sıkıntı yaşadıklarını, yetkililerden gerekli düzenlemeleri yapmalarını istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

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