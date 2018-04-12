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Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

KIŞ aylarında donarak farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle de coşkun akmaya başladı.

Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - KIŞ aylarında donarak farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle de coşkun akmaya başladı. Şelale, eşsiz doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve Van merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ziyaretçilere doyumsuz bir seyir sunuyor. Havaların ısınmasıyla su debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Her mevsim büründüğü ayrı güzellikleriyle ziyaretçilerine birbirinden farklı anılar yaşatan şelale, kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışıyla eşsiz bir manzara sunuyor. Hafta sonları çevre illerden gelenler, fotoğraf lar çekiyor.

FOTOĞRAFLI

Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

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