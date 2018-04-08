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Muradiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

Muradiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

VAN (İHA)

Muradiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Muradiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Muradiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

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