Muradiye’de ‘Kütüphaneler Haftası’ etkinlikleri

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi tarafından “54. Kütüphane Haftası” etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

TEGV Muradiye Öğrenim Biriminde eğitimlere katılan çocuklar, “54. Kütüphane Haftası” kapsamından ilçe halk kütüphanesini ziyaret etti. Minik öğrencileri kapıda karşılayan halk kütüphanesi görevlileri, öğrencileri kütüphane binasında gezdirdi. Ardından kütüphanenin konferans salonuna geçen öğrencilere, kitap okumanın önemiyle ilgili bilgiler verildi. Daha sonra “54. Kütüphane Haftası” ile ilgili kısa animasyon filmi izleyen öğrenciler, kütüphane görevlileriyle sohbet etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.