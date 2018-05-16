Muradiye'de polis ve asker kan bağışında bulundu

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde görev yapan güvenlik güçleri Ramazan ayı öncesi Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kampanyaya savcı ve hakimler de destek verdi.
Muradiye Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen kan bağışında, önce asker ve polislerin kan testleri yapıldı. Daha sonra durumları müsait olan güvenlik güçlerinden kan alındı. Kan veren güvenlik güçlerine kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Kampanyaya Çaldıran İlçe Emniyet personeli de destek verdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat da kampanyaya katılarak Kızılay için kan verdi. Güvenlik güçleri, devletin ve milletin emrinde olduklarını, gerektiğinde her zaman Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.
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