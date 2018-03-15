Muradiye’de şiir ve müzik dinletisi

Van Şair-Yazarlar Birliği tarafından Muradiye ilçesinde şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.
Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB), Muradiye ilçesinde TÜGVA ve AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığıyla ortaklaşa şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dinleti öncesi konuşan VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, kültür ve sanat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ise, Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa bir konuşma yaptı. Taştan, daha sonra M. Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini okudu.
Ardından; Doç. Dr. Erkan Düz, Ümit Kayaçelebi, Mehmet Feyat, Orhan Demirtaş, Yaşar Adıyaman, Mustafa Işık, Muhsin Öztopçu, Yılmaz Şit, Bişar Ulutaş ve Hakan Pütün şiirler okudu.
Vanlı Halk Müziği Sanatçısı Ali Gündüz de okuduğu türkülerle davetlileri neşelendirdi.
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