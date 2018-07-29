"Murat 124" tutkunları "Engelsiz Yaz Festivali"nde buluştu

Festivalde şarkıcı Safiye Soyman da konser verdi. Oğlunun MS hastası olduğunu anımsatan Soyman, "Özel çocuklarımız için buradayız. Ben de özel çocuğumun annesiyim. Ömrümün sonuna kadar baş tacı. Onlara engelli dememek gerekiyor, engel olunmaması gerekiyor." dedi.

Çeşitli gösterilerin de sunulduğu etkinlikte, engelli bireyler hareketli müzikler eşliğinde eğlendi, vatandaşlar da onlara eşlik etti.

Murat 124 model otomobil tutkunları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelliler için düzenledikleri "Engelsiz Yaz Festivali"nde bir araya geldi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan "Turkhis Classic Car Murat 124" kurucusu İbrahim Çelik da "Onlar bizim özel bireylerimiz. Engelsiz kardeşlerimiz. Özel bireylerimiz eğlensin diye bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.

Muğla'nın yanı sıra Ankara, Antalya, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu farklı illerden 40'dan fazla sürücünün araçları ile Bodrum'a geldiğini söyleyen Çelik, festivale destek olanlara teşekkür etti.

