Murat Çelik yazdı... Milli Savunma Bakanı Akar'a, orgeneral bakan yardımcısı

Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine bağlı olmasının ardından önemli bir karar alacağı belirtiliyor.

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, 'MSB’ye orgeneral bakan yardımcısı' başlıklı yazısında, Akar'ın, bakan yardımcılarından birinin TSK'dan bir orgeneral olmasını istediğini bugünkü köşesine taşıdı.

Murat Çelik'in yazısı;

Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar, yeni dönemin Milli Savunma Bakanı.

Genelkurmay Başkanlığı da artık ona bağlı. Bakanlığa yani.

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) halihazırda bir bakan yardımcısı var.

Yeni bakan Akar’ın, bu sayıyı artırıp iki bakan yardımcısıyla çalışmayı düşündüğü konuşuluyor.

Ve Hulusi Akar, bu bakan yardımcılarından birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir orgeneral olmasını istiyor.

Geçiş dönemi formülü



Milli Savunma Bakanı, muvazzaf bir orgenerali bakan yardımcısı olarak görevlendirerek yeni düzene geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni sistemde Genelkurmay Karargâhı bakanlığa bağlı olarak çalışacak. Karargâh ile bakanlık arasındaki koordinasyonu da işte atanacak o orgeneral / bakan yardımcısının sağlaması öngörülüyor.