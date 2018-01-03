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Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- Gediz Belediye Başkanı Saraoğlu: "Vatandaşımız buraya geldiğinde orman havası, kayak merkezi ve termal suyu aynı anda kullanabilme imkanına sahip oluyor"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin 312 metre rakımlı Murat Dağı'nın eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, bin 400 metre yükseklikteki termal kaynaklarla birlikte kayak turizmini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Saraoğlu, bölgede 2016 yılından beri kayak yapıldığını hatırlatarak, "Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, 2018 yılının ilk günlerinde yağan kar ile sezona başladı. Kısa zamanda konuklarımız kayak için merkezimize gelmeye başlayacak." diye konuştu.

Murat Dağı'nı diğer kayak merkezlerinden ayıran çok önemli bir hususun olduğuna işaret eden Mehmed Ali Saraoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız buraya geldiğinde orman havası, kayak merkezi ve termal suyu aynı anda kullanabilme imkanına sahip oluyor. Ege Bölgesi'nin en yüksek dağlarından eşsiz bir doğal güzellik. Bir diğer yandan kar potansiyeli ile kayak açısından toz kara sahip ender dağlardan bir tanesi. Elimizdeki bu değerin hem turizme, hem ekonomiye katkısını sağlamak için Murat Dağı termal kaynaklarıyla kayak merkezini birleştirdik. Termal turizm ile kayak turizmini birleştiren Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, büyük çaba ve gayretlerle bugünlere gelmiştir."

Saraoğlu, Türkiye'nin 22'nci kayak merkezi konumundaki Murat Dağı'nın kayak ve termal turizm konusunda iddialı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada, Kaymakam Muhammet Önder ve Kayak Federasyonu temsilcileri Muhammed Keskin ve Ayhan Keskin de bölgede incelemelerde bulundu ve pistte sezonun ilk kayağını gerçekleştirdi.

(AA)

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