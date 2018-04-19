Murat Demir, milletvekillerini Evliyalar Haftasına katılmaya davet etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı yatığı konuşmasında milletvekillerini Evliyalar Haftasına katılmaya davet etti.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, TBMM’de gündem dışı söz aldı. Gündemdışı konuşan Milletvekili Demir, “Kastamonu 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. İlimizde yıl boyunca, il genelinde etkinlikler başladı ve devam ediyor. İnşallah, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Şeyh Şaban-ı Veli Haftası ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası olarak Kastamonu’da kutlanacak. Bu anlamda da, Kastamonu’da Kültür Bakanlığı nezdinde kutlanacak bu etkinliklere tüm hemşehrilerimizi ve tüm milletvekili arkadaşlarımızı, herkesi Kastamonu’ya yıl boyunca davet ediyoruz. Genel anlamda doğasıyla, güzelliğiyle Kastamonu’nun genel güzelliklerini, denizini, sahilini, ormanını görmeleri için herkesi Kastamonu’ya davet ediyoruz ve herkesi Kastamonu’ya bekliyoruz diyorum” dedi.
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