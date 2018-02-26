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Murat Hazinedar'a bir şok daha! Eski Avrupa Güzeli başını yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a İçişleri Bakanlığı'ndan bir kötü haber daha geldi. Hazinedar hakkında Etiler’de Neşe Erberk’e ait anaokuluna kaçak yapı izni verdiği için soruşturma açıldı

Murat Hazinedar'a bir şok daha! Eski Avrupa Güzeli başını yaktı

Müfettişler Hazinedar'ın, 'Eski Avrupa Güzeli' Neşe Erberk'e ait anaokulunu izin belgesi almadan kaçak olarak inşa etmesine izin verip, bu yapıyı yıkmayarak suça göz yumduğunu tespit etti. Müfettişlerce tutulan rapor sonrası, eski Belediye Başkanı Hazinedar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in, Beşiktaş'ta bulunan anaokulunun konut alanında bulunup, bowling salonu olarak kullanılmasına rağmen hiçbir izin belgesi almadan okula dönüştürdüğü iddiasıyla yargılanması devam ederken, davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ruhsatsız yapıya izin vererek kaçak okula göz yuman, dönemin Belediye Başkanı Murat Hazinedar soruşturulacak. Eski Avrupa Güzeli Neşe Erberk, Beşiktaş Etiler'deki bulunan Korukent Yapı'ya ait bir bina kiraladı. 2013'te bina içinde ve eklentilerinde inşaat işlemleri yaparak okula dönüştüren Erberk, 2015'te faaliyete geçirdiği okula kendi ismini verdi. Korukent A.Ş., yönetim kurulu başkanı Ozan Manav, söz konusu binanın okul olarak faaliyet yürütmesinin İmar Kanunu'na aykırı olduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.

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"GÖZ YUMARAK YIKTIRMADI"

Bina işgal bedelini Beşiktaş Belediyesi'ne ödediğini kaydeden Erberk'in Anaokulunun gerekli izinler alınmadan okula dönüştürülmesi işleminin ruhsatsız ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu ortaya çıktı. Erberk'e "İmar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bölge İdare Mahkemesi tarafından ruhsatsız ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu ileri sürülen okul hakkında 1 Nisan günü yıkım kararı verildi. Fakat, 6 Kasım gününe kadar yıkım kararı gerçekleşmemişti. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Başkan Yardımcıları ve belediye görevlilerinin, Neşe Erberk tarafından kaçak yapılan bu yapıya izin verdikleri, inşa edilen söz konusu yapıya göz yumarak yıktırmadıkları ileri sürüldü.

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MÜFETTİŞ RAPORU SONRASI

Müfettişlerce, tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yaptı.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000'de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye oldu.

2014'te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi. İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AKP Lİ BELEDİYELERDE HER TÜRLÜ PİSLİ,K DÖNÜYOR..AMA GÖREN YOK BAKAN YOK....
AMA AKEPE TERTEMİZ DEĞİL Mİ.....
Ya şu tıraşlanacak gökdelen vardı ona ne oldu. Hazinedar yaptıysa suçlu. Ama ana okulu şu tıraşlanacak gökdelenin 1 dairesinin 1 odası kadar ediyor mu... İşte AKP adaleti.
AKP li olup yandaş derneklere,şahıslara ruhsatsız yaptırdıkları,sit alanı olan yerlere ne orman ne anıtlar kurulundan izin almadan İNŞAAT YAPAN AKP li belediyeler var.Lakin AKP demenin bir açılımıda ADALETE KIYAN PATIRDI olmasından dolayı ülkede ADALET bir süreliğine YURTDIŞI TATİLE GİTMİŞTİR.
FETÖ'YE NE İSTEDİYSE VEREN AKP Lİ BELEDİYELERİN YOLSUZLUKLARINA MÜFETTİŞ Mİ YETİŞMİYOR..?
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