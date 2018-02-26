Murat Hazinedar'a bir şok daha! Eski Avrupa Güzeli başını yaktı

Müfettişler Hazinedar'ın, 'Eski Avrupa Güzeli' Neşe Erberk'e ait anaokulunu izin belgesi almadan kaçak olarak inşa etmesine izin verip, bu yapıyı yıkmayarak suça göz yumduğunu tespit etti. Müfettişlerce tutulan rapor sonrası, eski Belediye Başkanı Hazinedar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in, Beşiktaş'ta bulunan anaokulunun konut alanında bulunup, bowling salonu olarak kullanılmasına rağmen hiçbir izin belgesi almadan okula dönüştürdüğü iddiasıyla yargılanması devam ederken, davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ruhsatsız yapıya izin vererek kaçak okula göz yuman, dönemin Belediye Başkanı Murat Hazinedar soruşturulacak. Eski Avrupa Güzeli Neşe Erberk, Beşiktaş Etiler'deki bulunan Korukent Yapı'ya ait bir bina kiraladı. 2013'te bina içinde ve eklentilerinde inşaat işlemleri yaparak okula dönüştüren Erberk, 2015'te faaliyete geçirdiği okula kendi ismini verdi. Korukent A.Ş., yönetim kurulu başkanı Ozan Manav, söz konusu binanın okul olarak faaliyet yürütmesinin İmar Kanunu'na aykırı olduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı! "GÖZ YUMARAK YIKTIRMADI"



Bina işgal bedelini Beşiktaş Belediyesi'ne ödediğini kaydeden Erberk'in Anaokulunun gerekli izinler alınmadan okula dönüştürülmesi işleminin ruhsatsız ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu ortaya çıktı. Erberk'e "İmar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bölge İdare Mahkemesi tarafından ruhsatsız ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu ileri sürülen okul hakkında 1 Nisan günü yıkım kararı verildi. Fakat, 6 Kasım gününe kadar yıkım kararı gerçekleşmemişti. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Başkan Yardımcıları ve belediye görevlilerinin, Neşe Erberk tarafından kaçak yapılan bu yapıya izin verdikleri, inşa edilen söz konusu yapıya göz yumarak yıktırmadıkları ileri sürüldü. MÜFETTİŞ RAPORU SONRASI



Müfettişlerce, tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.