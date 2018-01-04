Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Saymaz "3 Milletvekili bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili çeşitli iddialar vardı. Bunlardan bir kısmı Beşiktaş çarşıda çeşitli plan tadilatlarının yapılmasına karşılık yüksek meblada paralar alındığı, bir kısmı Hazinedar'ın şoförünün bir eğlence merkezinin bir anda hissedarı olduğu ifade edilmişti. Bazı üniversite binalarının eğer belli miktarda para verilmesse yıktırılacağı yönünde tehdit edildiği idda edilmişti. Ve o raporda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç istemiyle Murat Hazinedar'ı disipline sevk etmesi ve gereğinin yapılması vurgulanmıştı.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı'nın ardından İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden uzaklaştırdı. Ankara'yı sarsan gelişme sonrası CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin iki yıl önce Murat Hazinedar'la ilgili hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti.

HAZİNEDAR CANLI YAYINA BAĞLANDI

Saymaz'ın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Hazinedar, Saymaz'ın iddialarına tepki gösterdi.

Hazinedar "Bu rapor havuz medyası tarafından daha önce de dikte edildi. Sayın Saymaz da havuz medyasının beyanlarına atfen ısrarla bu rapordan bahsediyor. Bizzat ben bu raporu partiye müracat ederek varsa bana verin diyerek kendim istedim. Özellikle havuz medyasının dezenformasyonlarına hizmet etmek, gerçekten hep hakkında olumlu düşündüğüm İsmail Saymaz'a mı düşmüş?" dedi.

Hazinedar'ın bu sözleri stüdyodakilerin tepkisini çekerken, Saymaz "Sayın Hazinedar Ben gazeteciyim. Size karşı değil yurttaşlara karşı sorumluyum" diyerek iddialarının arkasında durdu.

Gazeteci Abdülkadir Selvi'de 'havuz medyası' tanımlamasına tepki gösterdi.