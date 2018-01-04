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Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı'nın ardından İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden uzaklaştırdı. Ankara'yı sarsan gelişme sonrası CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin iki yıl önce Murat Hazinedar'la ilgili hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti.

SAYMAZ: HAZİNEDAR HAKKINDA İHRAÇ İSTEMİYLE RAPOR HAZIRLANMIŞTI

Saymaz "3 Milletvekili bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili çeşitli iddialar vardı. Bunlardan bir kısmı Beşiktaş çarşıda çeşitli plan tadilatlarının yapılmasına karşılık yüksek meblada paralar alındığı, bir kısmı Hazinedar'ın şoförünün bir eğlence merkezinin bir anda hissedarı olduğu ifade edilmişti. Bazı üniversite binalarının eğer belli miktarda para verilmesse yıktırılacağı yönünde tehdit edildiği idda edilmişti. Ve o raporda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç istemiyle Murat Hazinedar'ı disipline sevk etmesi ve gereğinin yapılması vurgulanmıştı.' ifadelerini kullandı.

HAZİNEDAR CANLI YAYINA BAĞLANDI

Saymaz'ın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Hazinedar, Saymaz'ın iddialarına tepki gösterdi.
Hazinedar "Bu rapor havuz medyası tarafından daha önce de dikte edildi. Sayın Saymaz da havuz medyasının beyanlarına atfen ısrarla bu rapordan bahsediyor. Bizzat ben bu raporu partiye müracat ederek varsa bana verin diyerek kendim istedim. Özellikle havuz medyasının dezenformasyonlarına hizmet etmek, gerçekten hep hakkında olumlu düşündüğüm İsmail Saymaz'a mı düşmüş?" dedi.

Hazinedar'ın bu sözleri stüdyodakilerin tepkisini çekerken, Saymaz "Sayın Hazinedar Ben gazeteciyim. Size karşı değil yurttaşlara karşı sorumluyum" diyerek iddialarının arkasında durdu.

Gazeteci Abdülkadir Selvi'de 'havuz medyası' tanımlamasına tepki gösterdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!
CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Üçkağıtçı CHP sen rakı bira edebiyatı yapmaya devam et utanmadan rüşvetçi başkanı hala destiliyorsun
@mkfk Bülent Arınç Ankara büyük şehir belediye eski başkanı Melih Gökçeke demişti ki sen Ankara yı Fetöye parsel parsel sattın.Melih te Hizmet - Fetö-Melih edenlere arsalara satarım demişti. sana soruyorum melih hakkında okadar şikayet yapılmıştı niye onun hakkında sruşturma izni niye verilmedi.
@mkfk Rüşvetçi bakanlarla rüşvetçi cumhurbaşkanıyla karıştırdın herhalde. Senin gibiler de utanma olsa senin gibilerde adamlık olsa onlardan hesap sorarsınız milletin devletin çalınan milyarlarca dolar parasının hesabını sorarsınız ama adam değilsiniz ki hiçbir zamanda olamazsınız.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır ,,
Havuz medyası tabiri eksik bir ifade.. Çamur medyası demek daha doğru..
CHP li Belediyelere karşı yapılan siyasi kumpas ve algı operasyonlarının zamanlaması çok manidar.. Man adası dekontlari tartışılmasın diye Ataşehir Belediyesine, Hakan Atilla hakkında jurinin verdiği karar tartışılmasın diye Beşiktaş belediyesine operasyon yaptılar.. Şimdi 11 Nisan a kadar bekleyin hiç bir sey olmayacak.. 11 Nisan da ne mi olacak ? ABD de yargıç kararını açıklayacak.. bakalım kime operasyon yapılacak..
Böyle bir rapor varsa; niçin 2 yıl müfettişler birşey bulamadı. Herkesin bildiğini her imkana sahip Müfettişlerin bulamaması fazla garip degilmi. ""Rte Man adası belgeleri sonrası bunun bedelini ödeyeceksiniz dedikten sonra. "" operasyon oluyorsa Syn. Saymaz daha ne konuşuyorsunuz.
Yaşa varol İsmail.
Murat hazinadar yalanmi tum esnaftan aldigin usulsuz paralar.. isyeri ruhsati vermeden 50.000 lira almadinmi. her hafta zabitlarin para toplamiyormu
eğer haklıysanız havuz medyası değilseniz tarafsız ve yürekliyseniz hadi akp yle ilgili cumhurbaşkanıyla ilgili bir eleştiri yapında göreyim. boş atıcılar devran döner nasılsa ozaman sizede sıra gelir gerçi siz yanar döner olduğunuz için yine dönersiniz.
Doğru ne havuzu ağızlarından akan salyalar o havuzu okyanus yaptı
havuz medyası tabiki başka ney adam bağlanmış size kapak yapmış verecek cevap bulamayınca yurttaşlıktan dem vurmuş hayırdır lan ak partinin belediyelerinde dönen yolsuzluğun haddi hesabı yok kimse korkudan dile getirmiyor
helal gazetecilk budur
bu Abdülkadir Selvi yalama ustası ve yüzsüz bir adam. Medyada trollük başı yapıp akp medya ayağını yapıyor.
@rasimdenir AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFA EDECEĞİNİ 1 AY ONCE SOLERKEN YALAKA DEĞİL CHP Lİ BELEDİYE BAŞKANINA KARŞI SÖZ ALINCA YALAKA O YALAKADANDA ÖTE BİR AJAN AMA SEN BU KAFAYLA ANCA ÖKÜZ OLURSUN
@rasimdenir ..AHMET HAKAN VE PORTKAL DA ÇAY SERVİSİ YAPIYOR DEMİ...İŞTE SİZ TAM OLARAK BUSUNUZ...HERŞEYİ YAPAR VE MASUMU OYNARSINIZ..
İsmail Saymaz denilen troll aslında olmayan belge için, kendilerine genel sekreter imzalı belge gönderildiği halde ısrar ettiği için, İftiradan, partiyi küçük düşürmek ve hedef göstermekten tazminat davası açması lazım belediye başkanının.
Bir önceki Hazinedar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı haberine sürüler halinde hükümet aleyhinde yorum yapan yoldaşlar,hadi bakalım bu iddiayada atlayın ama dikkat edin iddia sahibi sizin sevdiğiniz bir gazeteci,Fakat sizde sıkılma olmadığından oklarınızı Saymaza atmaya başlarsınız.
İsmail SAYMAZ...bu zamanda bulunmaz insan...
Herkes kara, bir kendileri ak???
Körü körüne yorumlara oy verenler Murat bizi çok kopardı sizin cebinizden para çıkmadı tabi, sizde belediyeye gidip rüşvet vermek zorunda kalsaydınız görürdünüz YAŞA SÜLEYMAN..
gündemde olmak ismail saymazın çok hoşuna gitmiş, çok heyecanlı,hatta heyecandan kabuk bile değiştirmiş tıpkı bukalemun gibi.
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan Türk düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türküm Diyene!.
@serdar_1981_alcym git işine be..sümüklü fetö fe sürekli umudumuz Akşener diyor denin gibi.
havuz medyası yalan haber yapar. ismail saymaz sende mi havuzdasın .
çok abartmışsın mynet, o kadar da değil, kapışma falan...
hirsizlik varmi yokmu anlamadik..
06:40 dan sonra izleyin
ACABA MİLLETTEN ALDIĞI RÜŞVETLERİ HANGİ ÖRGÜTLERİ BESLEMEK İÇİN KULLANDI EVET BİLDİĞİNİZİN FARKINDAYIM HANGİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM ETTİĞİNİ
Bir gazeteci olarak ismail saymaz ın takdire şayan kimliğini kutluyorum...
fena kapıştılar başlığını görünce sonuna kadar izledim normal tonda konuşuyor, tartışıyor insanlar. kapışma ne alaka? haber okunsun diye bu başlık atılmış.
selvi havuz medyası sözüne niye alınıyor ki. Utandı mı yoksa havuzdan.
bu ismail saymaz öğrenciyken iki tane kamera kırmış bir beceriksiz diye duydum.
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