Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın BeşiktaşBelediyesi'nde yürüttüğü soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırdığı Pelin Hazinedar Başlangıç, ağabeyi Murat Hazinedar tarafından belediye başkanı seçildikten sonra Özel Kalem Müdürü olarak atanmıştı.

Pelin Hazinedar Başlangıç, Murat Hazinedar yerine vekaleten seçilen Tahir Doğaç tarafından geçtiğimiz haftalarda Özel Kalem Müdürlüğü'nden alınarak Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne getirildi. Hazinedar'ın kız kardeşi yürütülen soruşturma kapmasında da bugün görevinden uzaklaştırıldı. (Sözcü)