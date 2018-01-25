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Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 15:47 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bugün de, özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç görevinden uzaklaştırıldı.

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın BeşiktaşBelediyesi'nde yürüttüğü soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırdığı Pelin Hazinedar Başlangıç, ağabeyi Murat Hazinedar tarafından belediye başkanı seçildikten sonra Özel Kalem Müdürü olarak atanmıştı.

Pelin Hazinedar Başlangıç, Murat Hazinedar yerine vekaleten seçilen Tahir Doğaç tarafından geçtiğimiz haftalarda Özel Kalem Müdürlüğü'nden alınarak Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne getirildi. Hazinedar'ın kız kardeşi yürütülen soruşturma kapmasında da bugün görevinden uzaklaştırıldı. (Sözcü)

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Beşiktaş Murat Hazinedar pelin hazinedar

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