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Murat Kekilli Kilis'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 23:33 | Son Güncelleme

Murat Kekilli Kilis'te konser verdi

KİLİS (AA) - Sanatçı Murat Kekilli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında sahne aldı.

Kentte 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen konseri, çoğunluğu üniversite öğrencisi çok sayıda kişi izledi.

Konserde eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kekilli, alanı dolduran hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Kekilli, yaptığı konuşmada, sınırın diğer tarafında görev yapan güvenlik güçleri için duacı olduklarını belirterek, Kilis'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konserin ardından KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kekilli'ye plaket takdim etti.

Konser sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Murat Kekilli sanatçı

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