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Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:20 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum oldu! Peki Murat Kurum kimdir? İşte yeni kabinenin yeni bakanı Murat Kurum'un kariyeri ile ilgili detaylar...

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Murat Kurum ismini Çevre ve Şehircilik bkanı olarak açıkladı. Peki Murat Kurum kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Murat Kurum'un hayatından ve kariyerinden detaylar...

MURAT KURUM KİMDİR?

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünü nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Uzmanlık görevlerini üstlenmiştir. 2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.


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