Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Zaman zaman erişim engeli getirilen Twitter için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, tartışma yaratacak bir öneride bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, cuma günü iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısına katılan Murat Ülker, burada Twitter kullanımıyla ilgili bir öneride bulundu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Murat Ülker'in, Bakan Albayrak'a, 'Twitter'a TC kimlik numarasıyla girilsin' önerisinde bulunduğunu aktardı. Murat Ülker'in, bu konuda Almanya'yı örnek gösterdiği belirtilerek, "TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı serbest küfür kürsüsü sanıyor" dediği ifade edildi.
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