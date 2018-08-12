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Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çok konuşulacak bir öneride bulunarak, "Twitter'a TC kimlik no ile girilsin!" dedi.

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Zaman zaman erişim engeli getirilen Twitter için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, tartışma yaratacak bir öneride bulundu.

"HERKES O ORTAMI KÜFÜR KÜRSÜSÜ SANIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, cuma günü iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısına katılan Murat Ülker, burada Twitter kullanımıyla ilgili bir öneride bulundu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Murat Ülker'in, Bakan Albayrak'a, 'Twitter'a TC kimlik numarasıyla girilsin' önerisinde bulunduğunu aktardı. Murat Ülker'in, bu konuda Almanya'yı örnek gösterdiği belirtilerek, "TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı serbest küfür kürsüsü sanıyor" dediği ifade edildi.

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Murat Ülker Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif Twitter

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
millet eleştiriri milletle uğraşma İŞİNİ YAP
Çok iyi olur... Kim ne diyorsa, gizlenmeden açıkça söylemiş olur.
@mmuratsirin MURAT ULKER de senin gibi anlaması eksik, yada beleş yasıyor, Em.Gn.Md.lügununu bilişim suçları şubesi var sen suç işle her yerde bulunursun
Murat Ülker cahil mi acaba imamsız camı olur mu Polisin bilisim suclari şubesi var. Ne is yapiyor szniyorsun... ????
amaç eleştiri yapanları içeri tıkmak
enkazın başına geçtin enkazla uğraş milletle değil
Türkiye'de en kolay elde edeceğiniz 2 şey biri telefon no diğeri Tc no...Çok zekice olmuş.
@karahan350 zekan pacalarından akıyor mübarek. Twitter a sadece kullanıcı adıyla mı giriliyor?
süper fikir
43457834653 al sana tc adresi bulursun burdan milletle mi uğraşacaksın işini mi yapacaksın?
sana böyle bir mevkinin berilmesinin ne kadar YANLIŞ olduğunu bütün dünya konuşuyor buna cevap verebilir misin?
edevlet üzerinden girilsin dememiş. Hey. özgürlük!
valla murat bey, bizde zamanında , hangi şirketlerin icazet adı altında ne kadar bağışta bulunduğunu bilmek istiyoruz , ama olmuyor işte.
vay arkadas tek derdimiz o mu ya
murat bey o işe albayrakmı bakıyo bu ne şimdiiii ???
bakan kim oluyor onu anlamadım. twitter yabancı menşeili bir uygulama sonuçta !
Ben de bir öneride bulunacağım. Çikolata ve bisküvilerinize mısır şurubu değil, Şeker koyun.
scope maç yayını yasaktı mahkeme kararı vardı maç yayınları devam ediyor twitter aynı sistemin parçası gücü yetmez kökten yasaklarsa olur
eleştiri yapan teşhir edilsin istiyorlar
ingiltereden 3.5 milyar dolara cikolata fabrikası aldınya 3.5 milyar dolar bu ülkenin parasını ülke dışına çıkardınya kimlik nonu verdinmi
murat ulker cok kufur yedigi icin kanina dokunmus demek
Bencedee klavye delikanlilari ozaman napar acaba
sen yurt disina kacirdigin usd leri getir biizim ve soktan milleti borsada carptin namaz niyaz birak bu isleri
Evimize girerkende TC lazımmı kurban yuh beeeee yaşanmaz ettiniz ülkeyi millete!!!!!!!
sonuna kadar katılıyorum gerçek turkle çakmaları,vatansever ile vatan hayimi ortaya çıkar herkes adaplı olur.
o zaman kimse birilerini eleştiremez. en ufak eleştiride terörist ilan edilirsiniz. bu öneriden dolayı ülker tüketmiyorum bundan sonra. büyük yemin ettim.
bence şuan yapılması gereken yüklü miktarda kim dolar alıyor belirlemek
DOGRU BIZIM AKLIMIZA NEDEN GELMEDI BU TEBRIK KOYUYORUZ ZEKICE
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