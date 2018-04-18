Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülü aldı

Sağlıklı Kentler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık kongresinde Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülüne layık görüldü.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayan 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık kongresinde ödül töreni düzenlendi. Perissa Otelde düzenlenen kongrenin açılış kokteylinin düzenlenmesinin ardından yapılan ödül töreninde Muratpaşa Belediyesi ‘Ödüllü Ambalaj Atığı Toplama Projesi’ ile kongre özel ödülüne layık görüldü. Muratpaşa Belediyesinin ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz aldı.
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