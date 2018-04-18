HABER

Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:41 | Son Güncelleme

Sağlıklı Kentler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık kongresinde Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülüne layık görüldü.Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayan 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık kongresinde ödül töreni düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülü aldı

Sağlıklı Kentler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık kongresinde Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülüne layık görüldü.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayan 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık kongresinde ödül töreni düzenlendi. Perissa Otelde düzenlenen kongrenin açılış kokteylinin düzenlenmesinin ardından yapılan ödül töreninde Muratpaşa Belediyesi ‘Ödüllü Ambalaj Atığı Toplama Projesi’ ile kongre özel ödülüne layık görüldü. Muratpaşa Belediyesinin ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz aldı.

Muratpaşa Belediyesi kongre özel ödülü aldı

Kapıdaki büyük tehlike! Bakanlık ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundularKapıdaki büyük tehlike! Bakanlık ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundular
Erken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacakErken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacak
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımla ilgili Yargıtay'dan emsal olacak karar!

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımla ilgili Yargıtay'dan emsal olacak karar!

Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.