HABER

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık ateşinin yakmasının 99’uncu yıl dönümünü Konyaaltı varyantından Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak fenere alayı ve Duman konseriyle kutlayacak.Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık ateşinin yakmasının 99’uncu yıl dönümünü Konyaaltı varyantından Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak fenere alayı ve Duman konseriyle kutlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 100’ün üzerinde sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partilerin oluşturduğu Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu’yla birlikte gerçekleştirilecek kutlamalar, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Konyaaltı varyantından fener alayıyla başlayacak.

DEV FENER ALAYI

Konyaaltı Caddesi’nde Cumhuriyet Meydanı’na uzun fener alayında 800 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda rock müzik grubu Duman konseriyle devam edecek.

UYSAL'DAN DAVET

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, milli ve dini bayramları en geniş katılımla kutladıklarını belirterek, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak ulusal bağımsızlık ateşini yakmasının 99’uncu yıldönümünü tüm komşularımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız” dedi.

En mutlu günü son günü oldu!En mutlu günü son günü oldu!
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs bayramı 19 mayıs 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs için koşacaklar

19 Mayıs için koşacaklar

Malkara’da 19 Mayıs Satranç Turnuvası yapıldı

Malkara’da 19 Mayıs Satranç Turnuvası yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.