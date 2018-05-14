Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık ateşinin yakmasının 99’uncu yıl dönümünü Konyaaltı varyantından Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak fenere alayı ve Duman konseriyle kutlayacak.
Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 100’ün üzerinde sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partilerin oluşturduğu Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu’yla birlikte gerçekleştirilecek kutlamalar, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Konyaaltı varyantından fener alayıyla başlayacak.
DEV FENER ALAYI
Konyaaltı Caddesi’nde Cumhuriyet Meydanı’na uzun fener alayında 800 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda rock müzik grubu Duman konseriyle devam edecek.
UYSAL'DAN DAVET
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, milli ve dini bayramları en geniş katılımla kutladıklarını belirterek, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak ulusal bağımsızlık ateşini yakmasının 99’uncu yıldönümünü tüm komşularımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız” dedi.
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