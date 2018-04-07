HABER

Muratpaşa’da 1 Film 1 Konuk serisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin yolu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden geçen filmleri sinemaseverlerle buluşturduğu 1 Film 1 Konuk serisinin nisan ayı programında yönetmen Turgut Yasalar ve 44’üncü festivalde yarışan filmi ‘Sis ve Gece’ yer alacak.Muratpaşa Belediyesi’nin yolu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden geçen ve Türk sinemasında iz bırakan filmleri sinemaseverle buluşturduğu ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin Nisan programı belli oldu.

Muratpaşa’da 1 Film 1 Konuk serisi

Muratpaşa Belediyesi’nin yolu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden geçen filmleri sinemaseverlerle buluşturduğu 1 Film 1 Konuk serisinin nisan ayı programında yönetmen Turgut Yasalar ve 44’üncü festivalde yarışan filmi ‘Sis ve Gece’ yer alacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin yolu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden geçen ve Türk sinemasında iz bırakan filmleri sinemaseverle buluşturduğu ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin Nisan programı belli oldu. Nar’la başlayan Eylül Fırtınası, Sır Çocukları ve Gurbet Kuşları film gösterimleri ve söyleşilerle devam eden seride bu ay 44’üncü festivalin yarışma filmlerinden ‘Sis ve Gece’nin gösterimi gerçekleştirilecek. 14 Nisan Cumartesi saat 15.00’de başlayacak gösterimin ardından filmin yönetmeni Turgut Yasalar söyleşiyle etkinlik devam edecek.
Antalya Kültür Sanat’ta ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte ayın konuğu Sis ve Gece, Ahmet Ümit’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Uğur Polat ve Selma Ergenç’in başrollerini paylaştığı bir istihbarat elemanının yaşadığı yasak aşkı konu ediniyor.

Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
Kayınpeder damadına aşık oldu!Kayınpeder damadına aşık oldu!
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü

İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü

Bekir Ağırdır açıkladı: 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor

Bekir Ağırdır açıkladı: 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.