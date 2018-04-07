Muratpaşa’da 1 Film 1 Konuk serisi

Muratpaşa Belediyesi’nin yolu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden geçen filmleri sinemaseverlerle buluşturduğu 1 Film 1 Konuk serisinin nisan ayı programında yönetmen Turgut Yasalar ve 44’üncü festivalde yarışan filmi ‘Sis ve Gece’ yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yolu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden geçen ve Türk sinemasında iz bırakan filmleri sinemaseverle buluşturduğu ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin Nisan programı belli oldu. Nar’la başlayan Eylül Fırtınası, Sır Çocukları ve Gurbet Kuşları film gösterimleri ve söyleşilerle devam eden seride bu ay 44’üncü festivalin yarışma filmlerinden ‘Sis ve Gece’nin gösterimi gerçekleştirilecek. 14 Nisan Cumartesi saat 15.00’de başlayacak gösterimin ardından filmin yönetmeni Turgut Yasalar söyleşiyle etkinlik devam edecek.

Antalya Kültür Sanat’ta ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte ayın konuğu Sis ve Gece, Ahmet Ümit’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Uğur Polat ve Selma Ergenç’in başrollerini paylaştığı bir istihbarat elemanının yaşadığı yasak aşkı konu ediniyor.